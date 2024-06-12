Regl Dönemindeyken Eski Sevgilisinin Kendisine Baklava Getirdiğini İddia Eden Kadın
Regl Dönemindeyken Eski Sevgilisinin Kendisine Baklava Getirdiğini İddia Eden Kadın
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde canının baklava çektiğine dair bir gönderi paylaşmıştı.
İddiasına göre akabinde bu gönderiyi gören her yerden engellediği eski sevgilisi de elinde baklavayla kendisinin kapısına geldi.
Kullanıcı, bu fotoğrafları 'Köpeğim dönmüş' notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.
Sonrasında o beklediği anları da bu şekilde paylaşan kullanıcı,
Eski sevgilisinin getirdiği baklavayı da böyle paylaşarak 'Tadı güzel değil, boşuna indim' dedi.
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Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi.
Eski sevgilisinin kendisine baklava getirdiğini iddia eden kadına gelen tepkiler ise şu şekildeydi.👇
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