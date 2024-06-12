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Regl Dönemindeyken Eski Sevgilisinin Kendisine Baklava Getirdiğini İddia Eden Kadın

Regl Dönemindeyken Eski Sevgilisinin Kendisine Baklava Getirdiğini İddia Eden Kadın

regl Baklava
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
12.06.2024 - 12:46

Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde canının baklava çektiğine dair bir gönderi paylaşmıştı. İddiasına göre akabinde bu gönderiyi gören her yerden engellediği eski sevgilisi de elinde baklavayla kendisinin kapısına geldi.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde canının baklava çektiğine dair bir gönderi paylaşmıştı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde canının baklava çektiğine dair bir gönderi paylaşmıştı.
twitter.com

İddiasına göre akabinde bu gönderiyi gören her yerden engellediği eski sevgilisi de elinde baklavayla kendisinin kapısına geldi.

İddiasına göre akabinde bu gönderiyi gören her yerden engellediği eski sevgilisi de elinde baklavayla kendisinin kapısına geldi.
twitter.com

Kullanıcı, bu fotoğrafları 'Köpeğim dönmüş' notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Kullanıcı, bu fotoğrafları 'Köpeğim dönmüş' notuyla paylaşmayı ihmal etmedi.

Sonrasında o beklediği anları da bu şekilde paylaşan kullanıcı,

Sonrasında o beklediği anları da bu şekilde paylaşan kullanıcı,

Eski sevgilisinin getirdiği baklavayı da böyle paylaşarak 'Tadı güzel değil, boşuna indim' dedi.

Eski sevgilisinin getirdiği baklavayı da böyle paylaşarak 'Tadı güzel değil, boşuna indim' dedi.
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Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi.

Eski sevgilisinin kendisine baklava getirdiğini iddia eden kadına gelen tepkiler ise şu şekildeydi.👇

Eski sevgilisinin kendisine baklava getirdiğini iddia eden kadına gelen tepkiler ise şu şekildeydi.👇
twitter.com

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Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız ne yapardınız?

Siz bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz olsaydınız ne yapardınız?
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