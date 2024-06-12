Regl Dönemindeyken Eski Sevgilisinin Kendisine Baklava Getirdiğini İddia Eden Kadın

Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde canının baklava çektiğine dair bir gönderi paylaşmıştı. İddiasına göre akabinde bu gönderiyi gören her yerden engellediği eski sevgilisi de elinde baklavayla kendisinin kapısına geldi.

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