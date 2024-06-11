26 Yaşındaki Kocasından Bebek Beklediğini Söyleyen 67 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
26 Yaşındaki Kocasından Bebek Beklediğini Söyleyen 67 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde ise 67 yaşındaki Cheryl, kendisine ve ailesine hakaret eden kişiler için bazı açıklamalarda bulundu.
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67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti.
Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çift ise tekrardan gündeme geldi.
Cheryl, geçtiğimiz günlerde bazı insanların 'kırıcı' yorumlarına cevap verdi.
İnsanlar çocuğumun 18 yaşını görecek kadar yaşayamayacağımı söylüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar gelecekte ne olacağını kimse bilemez!"
Eskiden çok yakın olan çift, Quran'ın taşıyıcı annelik süreci için spermlerini saklaması gerektiğinden fiziksel ilişkilerini düzenlemek zorunda kaldığını dile getirdi.
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Cheryl ve Quran yılbaşından hemen sonra doğacak bebekleri için çok heyecanlı olsa da gelen tepkilerin çoğu olumlu değil.
Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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