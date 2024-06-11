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26 Yaşındaki Kocasından Bebek Beklediğini Söyleyen 67 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

26 Yaşındaki Kocasından Bebek Beklediğini Söyleyen 67 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 20:37

67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde ise 67 yaşındaki Cheryl, kendisine ve ailesine hakaret eden kişiler için bazı açıklamalarda bulundu.

Detaylar👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti.

67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti.

Anlatmıştık👇

Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çift ise tekrardan gündeme geldi.

Taşıyıcı anne aracılığıyla çocuklarını kucağına almaya hazırlanan çift ise tekrardan gündeme geldi.

Cheryl, geçtiğimiz günlerde bazı insanların 'kırıcı' yorumlarına cevap verdi.

Cheryl, geçtiğimiz günlerde bazı insanların 'kırıcı' yorumlarına cevap verdi.

İnsanlar çocuğumun 18 yaşını görecek kadar yaşayamayacağımı söylüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar gelecekte ne olacağını kimse bilemez!"

İnsanlar çocuğumun 18 yaşını görecek kadar yaşayamayacağımı söylüyor ama hiçbir şeyin garantisi yok. Hangi yaşta olurlarsa olsunlar gelecekte ne olacağını kimse bilemez!"

Cheryl, çocuk yetiştirme konusundaki deneyimi göz önüne alındığında ebeveynlik becerilerine son derece güveniyor. Ancak bu yolculuğun zorlukları da yok değil. Çünkü kendisi, bu yaşına kadar tam tamına 7 çocuk büyütmüş.

Eskiden çok yakın olan çift, Quran'ın taşıyıcı annelik süreci için spermlerini saklaması gerektiğinden fiziksel ilişkilerini düzenlemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Eskiden çok yakın olan çift, Quran'ın taşıyıcı annelik süreci için spermlerini saklaması gerektiğinden fiziksel ilişkilerini düzenlemek zorunda kaldığını dile getirdi.

Cheryl, “Stres ve yakınlık eksikliği evliliğimizi etkilemeye başladı,” diye itiraf etti.

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Cheryl ve Quran yılbaşından hemen sonra doğacak bebekleri için çok heyecanlı olsa da gelen tepkilerin çoğu olumlu değil.

Cheryl ve Quran yılbaşından hemen sonra doğacak bebekleri için çok heyecanlı olsa da gelen tepkilerin çoğu olumlu değil.
www.mirror.co.uk

Cheryl'ın yedi çocuğundan altısı bebek haberini duyduktan sonra kendisiyle konuşmayı bıraktı.

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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