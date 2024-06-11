26 Yaşındaki Kocasından Bebek Beklediğini Söyleyen 67 Yaşındaki Kadından İlginç Açıklamalar

67 yaşındaki Cheryl ve 26 yaşındaki Quran çifti, geçtiğimiz haftalarda takipçilerine bir bebek müjdesi vermişti. Şimdilerde ise 67 yaşındaki Cheryl, kendisine ve ailesine hakaret eden kişiler için bazı açıklamalarda bulundu.

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