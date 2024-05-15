67 Yaşındaki Kadın, 26 Yaşındaki Kocasından Hamile Olduğunu Açıkladı: 'Mutluluğumu Anlatamam'
67 Yaşındaki Kadın, 26 Yaşındaki Kocasından Hamile Olduğunu Açıkladı: 'Mutluluğumu Anlatamam'
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/279...
63 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki kocasından hamile olduğunu açıkladı.18 torun sahibi olan Cheryl, 26 yaşındaki eşi Quran Mccain ile daha 15 yaşındayken tanışmıştı. Taşıyıcı annelikle yeni bebeklerine merhaba demeye hazırlanan çiftin hikayesine gelen beraber bakalım👇
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63 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki kocasından hamile olduğunu açıkladı.
Ancak Cheryl, o zamanlar aralarında romantik duygular olmadığını ama sonradan bazı şeylerin geliştiğini söylüyor.
Çift şimdi taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olacakları bebeklerine 'Merhaba' demeye hazırlanıyor.
"Kendi ailemizi kuracağız. Şu anda daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum."
Kocası ise, "Öğrendiğimde sevinç gözyaşlarına boğuldum. Bu benim ilk çocuğum olacak." diyor.
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"Çift 2022'den beri taşıyıcı anne arayışında olmasına rağmen pek olumlu sonuç alamadı."
Çift, denedikleri dördüncü taşıyıcı annenin hamile olduğunu Nisan 2024'te hep birlikte doktora gittikten sonra öğrendi.
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Erkek olsam buna kalkan şeyimi keser atarım 🤭🤦♀️🤦♀️
😱
Bir an kadın hamile kaldı sandım, taşıyıcı annelik muhabbetiymiş 😒
işin içinde para vardır yüksek ihtimal yoksa bu adam ne yapsın bunu.!