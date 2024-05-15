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67 Yaşındaki Kadın, 26 Yaşındaki Kocasından Hamile Olduğunu Açıkladı: 'Mutluluğumu Anlatamam'

67 Yaşındaki Kadın, 26 Yaşındaki Kocasından Hamile Olduğunu Açıkladı: 'Mutluluğumu Anlatamam'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 16:22

63 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki kocasından hamile olduğunu açıkladı.18 torun sahibi olan Cheryl, 26 yaşındaki eşi Quran Mccain ile daha 15 yaşındayken tanışmıştı. Taşıyıcı annelikle yeni bebeklerine merhaba demeye hazırlanan çiftin hikayesine gelen beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/279...
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63 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki kocasından hamile olduğunu açıkladı.

63 yaşındaki bir kadın, geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki kocasından hamile olduğunu açıkladı.

18 torun sahibi olan Cheryl, 26 yaşındaki eşi Quran Mccain ile daha 15 yaşındayken tanıştı.

Ancak Cheryl, o zamanlar aralarında romantik duygular olmadığını ama sonradan bazı şeylerin geliştiğini söylüyor.

Ancak Cheryl, o zamanlar aralarında romantik duygular olmadığını ama sonradan bazı şeylerin geliştiğini söylüyor.

Sekiz yıl sonra, Kasım 2020'de çift bir benzin istasyonunda tekrar bir araya geldi ve ilişkileri daha sağlamlaştı.

Çift şimdi taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olacakları bebeklerine 'Merhaba' demeye hazırlanıyor.

Çift şimdi taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olacakları bebeklerine 'Merhaba' demeye hazırlanıyor.

SNWS'ye konuşan Cheryl şunları söyledi: 'Bir bebeğimiz olacağını öğrenmek inanılmaz bir duygu.'

"Kendi ailemizi kuracağız. Şu anda daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum."

"Kendi ailemizi kuracağız. Şu anda daha önce hiç olmadığım kadar mutluyum."

Kocası ise, "Öğrendiğimde sevinç gözyaşlarına boğuldum. Bu benim ilk çocuğum olacak." diyor.

Kocası ise, "Öğrendiğimde sevinç gözyaşlarına boğuldum. Bu benim ilk çocuğum olacak." diyor.

'Cheryl hariç başka hiç kimseye aşk hissetmedim...'

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"Çift 2022'den beri taşıyıcı anne arayışında olmasına rağmen pek olumlu sonuç alamadı."

"Çift 2022'den beri taşıyıcı anne arayışında olmasına rağmen pek olumlu sonuç alamadı."

Çift, denedikleri dördüncü taşıyıcı annenin hamile olduğunu Nisan 2024'te hep birlikte doktora gittikten sonra öğrendi.

Çift, denedikleri dördüncü taşıyıcı annenin hamile olduğunu Nisan 2024'te hep birlikte doktora gittikten sonra öğrendi.

Halihazırda yedi çocuğu olan Cheryl, diğer çocukları Quran ile ilişkisini desteklemediği için artık sadece biriyle görüştüğünü söyledi.

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merve

Erkek olsam buna kalkan şeyimi keser atarım 🤭🤦‍♀️🤦‍♀️

morbusmentis

😱

Emel

Bir an kadın hamile kaldı sandım, taşıyıcı annelik muhabbetiymiş 😒

Cem

işin içinde para vardır yüksek ihtimal yoksa bu adam ne yapsın bunu.!