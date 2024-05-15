Annesi, Eski Damadının da Tatile Onlarla Gelmesini İstediği İçin Dumur Olan Kadın: 'Ailemin Mutluluğu İçin...'
Annesi, Eski Damadının da Tatile Onlarla Gelmesini İstediği İçin Dumur Olan Kadın: 'Ailemin Mutluluğu İçin...'
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Bir kadın, annesiyle birlikte tatile gideceğini fakat ortada büyük bir sorun olduğunu dile getirdi. Annesi, kadının eski damadının da tatile gelmesini istiyormuş. Kadın, 6 yaşında bir çocukları olduğunu ve babasının hasta olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de bu isteğin tam anlamıyla bir 'yük' olduğunu dile getiriyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, annesiyle birlikte tatile gideceğini fakat ortada büyük bir sorun olduğunu dile getirdi.
Annesi, kadının eski damadının da tatile gelmesini istiyormuş. Kadın, 6 yaşında bir çocukları olduğunu ve babasının hasta olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de bu isteğin tam anlamıyla bir 'yük' olduğunu dile getiriyor.
"Ailemin ve kızımın mutlu olmasını istediğim için çok zor durumdayım ama eski kocamla aramızda çok fazla husumet var."
"Çok az iletişim kuruyoruz, bu yüzden ondan uzaktaymış gibi davranmak ve ona karşı kibar olmak zorunda hissetmek çok garip olacak. Birlikteyken tam bir pislikti ve beni aldattı, bu da evliliğimizin tabutuna çakılan son çivi oldu. Yine de ailem bilinmeyen bir nedenle onu hala seviyor gibi."
"Annemin bunun benim için ne kadar zor olacağını düşünmemiş olmasından dolayı incinmekten kendimi alamıyorum, özellikle de boşanmayı atlatmak için bu kadar çok çalışmışken. Tek düşünebildiği babam ve ölmek üzere olan bir adamın son arzusu olan hepimizin onun etrafında olmasını nasıl reddedebilirim?"
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"Bencil biri gibi görünmek istemem ama eski sevgilimin bizimle olmayı hak ettiğine inanmıyorum ve berbat bir zaman geçireceğim. Babamın hasta olduğu gerçeğiyle başa çıkmak yeterince kötü zaten."
"Bunun sizinle ya da eski sevgilinizle ilgili olmadığını, babanızla ilgili olduğunu ve tatil için buna katlanmanız gerektiğini söyleyen insanlar olabilir."
Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız?
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