Annesi, Eski Damadının da Tatile Onlarla Gelmesini İstediği İçin Dumur Olan Kadın: 'Ailemin Mutluluğu İçin...'

Bir kadın, annesiyle birlikte tatile gideceğini fakat ortada büyük bir sorun olduğunu dile getirdi. Annesi, kadının eski damadının da tatile gelmesini istiyormuş. Kadın, 6 yaşında bir çocukları olduğunu ve babasının hasta olduğunu dile getiriyor. Bu nedenle de bu isteğin tam anlamıyla bir 'yük' olduğunu dile getiriyor.

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