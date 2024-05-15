Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Sevgilerini Nasıl Gösterdiklerini Fotoğraf ve Videoyla Anlatan Kullanıcılar Herkesi Yumuşacık Etti

Sevgilerini Nasıl Gösterdiklerini Fotoğraf ve Videoyla Anlatan Kullanıcılar Herkesi Yumuşacık Etti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 10:44

Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların 'sevgi dili'ni nasıl gösterdiklerine dair bir video ya da görsel paylaşmalarını istedi. Diğer kullanıcıların yanıtları ise herkesi yumuşacık etti!

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizler de takdir edersiniz ki her ilişkinin dinamiği farklı. Bu nedenle de çiftlerin birbirlerine gösterdikleri 'sevgi dili' de değişkenlik gösterebiliyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların 'sevgi dili'ni nasıl gösterdiklerine dair bir video ya da görsel paylaşmalarını istedi.

Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların 'sevgi dili'ni nasıl gösterdiklerine dair bir video ya da görsel paylaşmalarını istedi.
twitter.com

Diğer kullanıcılar da şu şekilde yanıt verdiler👇

Diğer kullanıcılar da şu şekilde yanıt verdiler👇
twitter.com

👇

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇
twitter.com
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizin sevgi diliniz nasıl?

Sizin sevgi diliniz nasıl?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
merve

İlk tweetteki 'Attığın her adımdan haberim olsun' başta çok tatlı görünse de ilerde çok tehlikeli bir hal alıyor. Yapmayın benden söylemesi..

nevertheless1010

bencede tecrübelerle sabit dimi ama😂😂

palpito...

Exiyle dost kalabilen var mı ?¿

nevertheless1010

kalmasınlar zaten ben kalmadım mesela🤭🤭

"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.