Sevgilerini Nasıl Gösterdiklerini Fotoğraf ve Videoyla Anlatan Kullanıcılar Herkesi Yumuşacık Etti
Sevgilerini Nasıl Gösterdiklerini Fotoğraf ve Videoyla Anlatan Kullanıcılar Herkesi Yumuşacık Etti
Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların 'sevgi dili'ni nasıl gösterdiklerine dair bir video ya da görsel paylaşmalarını istedi. Diğer kullanıcıların yanıtları ise herkesi yumuşacık etti!
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizler de takdir edersiniz ki her ilişkinin dinamiği farklı. Bu nedenle de çiftlerin birbirlerine gösterdikleri 'sevgi dili' de değişkenlik gösterebiliyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların 'sevgi dili'ni nasıl gösterdiklerine dair bir video ya da görsel paylaşmalarını istedi.
Diğer kullanıcılar da şu şekilde yanıt verdiler👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizin sevgi diliniz nasıl?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İlk tweetteki 'Attığın her adımdan haberim olsun' başta çok tatlı görünse de ilerde çok tehlikeli bir hal alıyor. Yapmayın benden söylemesi..
bencede tecrübelerle sabit dimi ama😂😂
Exiyle dost kalabilen var mı ?¿
kalmasınlar zaten ben kalmadım mesela🤭🤭
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.