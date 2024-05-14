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Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Adam, Kurtardığı Sokak Köpeğiyle Aynı Klinikte Tedavi Oldu

Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Adam, Kurtardığı Sokak Köpeğiyle Aynı Klinikte Tedavi Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 23:13

35 yaşındaki Frankie Lomo dişlerini yaptırmak için Antalya'ya gitti ve bu sırada yol kenarında epilepsi krizi geçiren evsiz bir fino köpeğine rastladı. Sağlık görevlilerinin yardımcı olabileceği umuduyla köpeği kaplamalarının takıldığı kliniğe götürdü. Köpekle klinikteki doktorlar ilgilendi.

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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/money/i-turk...
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Kaplama yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir adam, bir sokak köpeğini kurtardı ve onunla aynı klinikte tedavi oldu.

Kaplama yaptırmak için Türkiye'ye gelen bir adam, bir sokak köpeğini kurtardı ve onunla aynı klinikte tedavi oldu.
www.mirror.co.uk

35 yaşındaki Frankie Lomo dişlerini yaptırmak için Antalya'ya gitti ve bu sırada yol kenarında epilepsi krizi geçiren evsiz bir fino köpeğine rastladı. Sağlık görevlilerinin yardımcı olabileceği umuduyla köpeği kaplamalarının takıldığı kliniğe götürdü.

35 yaşındaki Frankie Lomo dişlerini yaptırmak için Antalya'ya gitti ve bu sırada yol kenarında epilepsi krizi geçiren evsiz bir fino köpeğine rastladı. Sağlık görevlilerinin yardımcı olabileceği umuduyla köpeği kaplamalarının takıldığı kliniğe götürdü.
www.mirror.co.uk

Birleşik Krallık'ta veteriner fiyatları yükselirken, Türkiye'deki estetik cerrahi klinikleri artık hayvan sahipleri için indirimli ameliyatlar ve kötü durumdaki hayvanlar için tedavi içeren paketler sunuyor.

Birleşik Krallık'ta veteriner fiyatları yükselirken, Türkiye'deki estetik cerrahi klinikleri artık hayvan sahipleri için indirimli ameliyatlar ve kötü durumdaki hayvanlar için tedavi içeren paketler sunuyor.
www.mirror.co.uk

Frankie, geçirdiği diş ameliyatından günler sonra, şimdi Herkül adını verdiği sokak yavrusunu bulmuş ve tavsiye almak için kliniğin hayvan merkeziyle temasa geçmiş.

"Hercules'i yolun kenarında buldum ve kimi arayacağımı bilemedim. Klinikteki adamı aradım çünkü İngilizce konuşamıyordu," diyor Frankie.

"Hercules'i yolun kenarında buldum ve kimi arayacağımı bilemedim. Klinikteki adamı aradım çünkü İngilizce konuşamıyordu," diyor Frankie.
www.mirror.co.uk

'Hercules'i tedavi etmek için bir evcil hayvan kliniği olduğunu söyledi - ona tüm doğru ilaçları verdi ve tüm MRI'ları çekti. Yaptıkları şey inanılmaz. Şimdi tedavisi bittiğinde ve eve gelebileceğine dair onay aldığında onu yanımda tutacağım.'

Klinik ise: "İnsanlar bu işlemler için aynı anda seyahat ettiklerinde otel, transfer, uçuş masrafları azalıyor çünkü sadece tek bir seyahat için gelmeleri gerekiyor. Buradaki veterinerlik operasyonları, maliyetler nedeniyle İngiliz turistler arasında giderek daha popüler hale geliyor ve hastanemizde insan hastanelerinde bulabileceğiniz her şeyi sağlıyoruz. Son derece deneyimli veteriner hekimlerle de kliniğimiz tam donanımlıdır." ifadelerini kullandı.

Klinik ise: "İnsanlar bu işlemler için aynı anda seyahat ettiklerinde otel, transfer, uçuş masrafları azalıyor çünkü sadece tek bir seyahat için gelmeleri gerekiyor. Buradaki veterinerlik operasyonları, maliyetler nedeniyle İngiliz turistler arasında giderek daha popüler hale geliyor ve hastanemizde insan hastanelerinde bulabileceğiniz her şeyi sağlıyoruz. Son derece deneyimli veteriner hekimlerle de kliniğimiz tam donanımlıdır." ifadelerini kullandı.

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