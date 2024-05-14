Dişlerini Yaptırmak İçin Türkiye'ye Gelen Adam, Kurtardığı Sokak Köpeğiyle Aynı Klinikte Tedavi Oldu

'Hercules'i tedavi etmek için bir evcil hayvan kliniği olduğunu söyledi - ona tüm doğru ilaçları verdi ve tüm MRI'ları çekti. Yaptıkları şey inanılmaz. Şimdi tedavisi bittiğinde ve eve gelebileceğine dair onay aldığında onu yanımda tutacağım.'