Vefat Etmesine Haftalar Kalan Adam, Yapay Zeka Sayesinde Sonsuza Dek Ailesiyle Yaşayabilecek

Bir mikrofona konuşan ve genellikle sevdiklerinin yanında olan Bommer, okuldan yetişkinliğe kadar olan hayatı hakkında çeşitli röportajlar yaptı. Bu röportajlar Bommer'ın kişisel tarihinden, eşine nasıl evlenme teklif ettiği gibi çok daha samimi anlara kadar çeşitlilik gösteriyordu.