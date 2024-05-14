Vefat Etmesine Haftalar Kalan Adam, Yapay Zeka Sayesinde Sonsuza Dek Ailesiyle Yaşayabilecek
Vefat Etmesine Haftalar Kalan Adam, Yapay Zeka Sayesinde Sonsuza Dek Ailesiyle Yaşayabilecek
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/14/lifesty...
Michael Bommer isimli 61 yaşındaki adam, kolon kanserine yakalandıktan sonra vefat etmesine haftalar kaldığını öğrendi. Bu süreçte arkadaşı, yapay zeka programı sayesinde Bommer'ın anılarını, tepkilerini ve duygularını sonsuza dek yaşatabileceği bir program geliştirdi.
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Michael Bommer isimli 61 yaşındaki adam, sayılı günlerinin olduğunu dile getirdi. Yazılım mühendisliğine hayatını adamış olan adam, öldükten sonra da ailesiyle iletişim halinde kalabilecek.
Nasıl mı? Geliştirdiği bir yapay zeka programı sayesinde beynindeki anıları artık buraya aktarabilecek. Bu sayede kendisine benzeyen bir yapay zeka modeli dünyada kalmaya devam edecek.
Aslında her şey Mart ayında Bommer'ın sosyal medyada duygusal bir not yayınlayarak zamanının tükendiğini deklare ettiği zaman başladı.
Kendi babasını kaybetmenin verdiği motivasyonla LoCascio, insanların sevdiklerinin dijital bir kopyasıyla sesleri ve sözcükleri aracılığıyla etkileşime girmelerini sağlayan bir yapay zeka programı olan Eternos.life'ı geliştirmek için bir yıl harcadı.
Bommer'ın başına gelen talihsiz olayı duyan LoCascio uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşına ulaştı ve tarihi bir soru sordu: "Yapay zekada ölümsüzleşmek ister misin?"
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"Ben anı yazarı değilim. Anı yazan bir adam değilim. Ben teknoloji adamıyım, teknolojiyi seviyorum, geçmişte bu teknolojinin neler yapabileceğini gördüm ve bu fırsattan çok memnunum."
"Diğer kısım ise yaklaşık 300 vokalli cümle kaydı yapmamız. Onu bir yapay zeka yapan da bu" diye ekledi LoCascio.
LoCascio, yapay zekanın üç aşamada çalıştığını açıkladı: Bommer'ın hayatı ve zamanları hakkında konuşmak, sanal benliğinin etkileşimde bulunanlara tavsiyelerde bulunmasına izin vermek ve yatmadan önce hikayeler anlatmak veya karısına dokunaklı bir şiir gibi şeyler yazmak için üçüncü bir "yaratıcı" mod.
İnsanları sonsuza dek yaşatmaya odaklanmış başka yapay zeka programları da var ancak Eternos.life, gerçek bir insanın yapacağı gibi mantık yürütmek için makine öğrenimini kullanan ilk program olacağını söyledi.
Bu proje, umut ışığı arayan Bommer ve yas tutan ailesi için bir mucize niteliğinde.
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"Çok basit. Muhteşem bir hayatım oldu. Muhteşem bir karım var. 15 yıl daha yaşamak için ne hayatımdan ne de karımdan vazgeçerdim. Bu yüzden sahip olduğum muhteşem hayat karşılığında kaderimi kabulleniyorum."
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