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Vefat Etmesine Haftalar Kalan Adam, Yapay Zeka Sayesinde Sonsuza Dek Ailesiyle Yaşayabilecek

Vefat Etmesine Haftalar Kalan Adam, Yapay Zeka Sayesinde Sonsuza Dek Ailesiyle Yaşayabilecek

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
14.05.2024 - 20:13

Michael Bommer isimli 61 yaşındaki adam, kolon kanserine yakalandıktan sonra vefat etmesine haftalar kaldığını öğrendi. Bu süreçte arkadaşı, yapay zeka programı sayesinde Bommer'ın anılarını, tepkilerini ve duygularını sonsuza dek yaşatabileceği bir program geliştirdi.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/05/14/lifesty...
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Michael Bommer isimli 61 yaşındaki adam, sayılı günlerinin olduğunu dile getirdi. Yazılım mühendisliğine hayatını adamış olan adam, öldükten sonra da ailesiyle iletişim halinde kalabilecek.

Michael Bommer isimli 61 yaşındaki adam, sayılı günlerinin olduğunu dile getirdi. Yazılım mühendisliğine hayatını adamış olan adam, öldükten sonra da ailesiyle iletişim halinde kalabilecek.

Nasıl mı? Geliştirdiği bir yapay zeka programı sayesinde beynindeki anıları artık buraya aktarabilecek. Bu sayede kendisine benzeyen bir yapay zeka modeli dünyada kalmaya devam edecek.

Nasıl mı? Geliştirdiği bir yapay zeka programı sayesinde beynindeki anıları artık buraya aktarabilecek. Bu sayede kendisine benzeyen bir yapay zeka modeli dünyada kalmaya devam edecek.

Kolon kanseri teşhisi konduktan sonra bu yapay zeka programını test etmeye başlayan Bommer, programın tam tamına kendisini yansıttığını dile getiriyor.

Aslında her şey Mart ayında Bommer'ın sosyal medyada duygusal bir not yayınlayarak zamanının tükendiğini deklare ettiği zaman başladı.

Aslında her şey Mart ayında Bommer'ın sosyal medyada duygusal bir not yayınlayarak zamanının tükendiğini deklare ettiği zaman başladı.

Bu not, halka açık AI hizmeti LivePerson'ın kurucusu eski bir arkadaş ve meslektaşı olan Robert LoCascio'nun dikkatini çekti.

Kendi babasını kaybetmenin verdiği motivasyonla LoCascio, insanların sevdiklerinin dijital bir kopyasıyla sesleri ve sözcükleri aracılığıyla etkileşime girmelerini sağlayan bir yapay zeka programı olan Eternos.life'ı geliştirmek için bir yıl harcadı.

Kendi babasını kaybetmenin verdiği motivasyonla LoCascio, insanların sevdiklerinin dijital bir kopyasıyla sesleri ve sözcükleri aracılığıyla etkileşime girmelerini sağlayan bir yapay zeka programı olan Eternos.life'ı geliştirmek için bir yıl harcadı.

Kullanıcı dostu format, ChatGPT'deki yazma komutlarıyla hemen hemen aynı, sadece yanıtlar hem metin hem de konuşma olarak geliyor, bu da sevdiklerini kaybedenlerin yasını tutanların iyileşmesine ve rahatlamasına yardımcı olacağı düşünülen çığır açıcı bir konsept!

Bommer'ın başına gelen talihsiz olayı duyan LoCascio uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşına ulaştı ve tarihi bir soru sordu: "Yapay zekada ölümsüzleşmek ister misin?"

Bommer'ın başına gelen talihsiz olayı duyan LoCascio uzun süredir birlikte çalıştığı arkadaşına ulaştı ve tarihi bir soru sordu: "Yapay zekada ölümsüzleşmek ister misin?"
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"Ben anı yazarı değilim. Anı yazan bir adam değilim. Ben teknoloji adamıyım, teknolojiyi seviyorum, geçmişte bu teknolojinin neler yapabileceğini gördüm ve bu fırsattan çok memnunum."

"Ben anı yazarı değilim. Anı yazan bir adam değilim. Ben teknoloji adamıyım, teknolojiyi seviyorum, geçmişte bu teknolojinin neler yapabileceğini gördüm ve bu fırsattan çok memnunum."

Bir mikrofona konuşan ve genellikle sevdiklerinin yanında olan Bommer, okuldan yetişkinliğe kadar olan hayatı hakkında çeşitli röportajlar yaptı. Bu röportajlar Bommer'ın kişisel tarihinden, eşine nasıl evlenme teklif ettiği gibi çok daha samimi anlara kadar çeşitlilik gösteriyordu.

"Diğer kısım ise yaklaşık 300 vokalli cümle kaydı yapmamız. Onu bir yapay zeka yapan da bu" diye ekledi LoCascio.

"Diğer kısım ise yaklaşık 300 vokalli cümle kaydı yapmamız. Onu bir yapay zeka yapan da bu" diye ekledi LoCascio.

Bommer cümleleri belirli duygusal tonlamalarla okuyordu, öyle ki 'kapıyı kapat' gibi bir cümleyi söylerken sesi 'seni seviyorum!' cümlesinden çok daha farklı çıkıyordu.

LoCascio, yapay zekanın üç aşamada çalıştığını açıkladı: Bommer'ın hayatı ve zamanları hakkında konuşmak, sanal benliğinin etkileşimde bulunanlara tavsiyelerde bulunmasına izin vermek ve yatmadan önce hikayeler anlatmak veya karısına dokunaklı bir şiir gibi şeyler yazmak için üçüncü bir "yaratıcı" mod.

LoCascio, yapay zekanın üç aşamada çalıştığını açıkladı: Bommer'ın hayatı ve zamanları hakkında konuşmak, sanal benliğinin etkileşimde bulunanlara tavsiyelerde bulunmasına izin vermek ve yatmadan önce hikayeler anlatmak veya karısına dokunaklı bir şiir gibi şeyler yazmak için üçüncü bir "yaratıcı" mod.

LoCascio, hiç kimsenin Bommer kadar bu kadar ileri düzey bir programa katılmadığını ve teknolojinin hızla ilerlediğini söyledi.

İnsanları sonsuza dek yaşatmaya odaklanmış başka yapay zeka programları da var ancak Eternos.life, gerçek bir insanın yapacağı gibi mantık yürütmek için makine öğrenimini kullanan ilk program olacağını söyledi.

İnsanları sonsuza dek yaşatmaya odaklanmış başka yapay zeka programları da var ancak Eternos.life, gerçek bir insanın yapacağı gibi mantık yürütmek için makine öğrenimini kullanan ilk program olacağını söyledi.

Şirket ayrıca, programın kişinin yaşamı boyunca bağlı kaldığı değerleri korumak için yeterli sezgiye sahip olduğunu ve esasen kişinin dijital formatta yaşamasına izin verdiğini belirtti.

Bu proje, umut ışığı arayan Bommer ve yas tutan ailesi için bir mucize niteliğinde.

Bu proje, umut ışığı arayan Bommer ve yas tutan ailesi için bir mucize niteliğinde.

Karısı, 'Belki kocama şiir bile yazdırırım' diyor.

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"Çok basit. Muhteşem bir hayatım oldu. Muhteşem bir karım var. 15 yıl daha yaşamak için ne hayatımdan ne de karımdan vazgeçerdim. Bu yüzden sahip olduğum muhteşem hayat karşılığında kaderimi kabulleniyorum."

"Çok basit. Muhteşem bir hayatım oldu. Muhteşem bir karım var. 15 yıl daha yaşamak için ne hayatımdan ne de karımdan vazgeçerdim. Bu yüzden sahip olduğum muhteşem hayat karşılığında kaderimi kabulleniyorum."

'Ölmek üzere olan biri olarak bu iyi hissettiriyor.'

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