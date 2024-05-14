59 Yaşındaki Dövme Tutkunu Kadın, Son 10 Sene İçerisindeki Değişimini Paylaştı
59 Yaşındaki Dövme Tutkunu Kadın, Son 10 Sene İçerisindeki Değişimini Paylaştı
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Kerstin isimli 59 yaşındaki kadın, yıllardır vücuduna dövme yaptırdığını söylüyor. Büyük bir kitleye hitap eden kadın, son 10 sene içerisindeki değişimini paylaşarak adeta ağızları açık bıraktı.
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Sizleri Kerstin isimli 57 yaşındaki bu kadınla tanıştıralım. Kendisi, yaşına rağmen dövme yaptırma tutkusundan vazgeçemediğini dile getiriyor.
Kerstin, şu an için Instagram'da ve TikTok'ta büyük bir kitleye sahip. 2021 yılından bu yana vücudunda estetik de dahil olmak üzere birçok değişim yapan kadın, kendisine 'sanat eseri' diyor.
Yaklaşık 10 yıllık evrimini bu şekilde paylaşan kadın, vücudunda neredeyse 'iğne değmeyen yer olmadığını' söylüyor.
"Aynada kendime baktığımda, insanların sevmemesi imkansız olan çiçeklerle dolu güzel bir çayır görüyorum."
Birçok kişi Kirsten'ın dövmelerini 'abartı' bulsa da bir kesim kendisini medeni cesaretinden dolayı tebrik ediyor.
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