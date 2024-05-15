Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Birbirinden İlginç Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Birbirinden İlginç Fikirlerini Söyleyen Kişiler
Kaynak: https://twitter.com/bianlasana/status...
Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların evlilik hakkındaki düşüncelerini merak etti. Bu konu hakkında 'linç edileceğimiz' düşüncelerin nabzını tuttu.
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Sizler de takdir edersiniz ki evlilik bazen zor zanaat. Bu nedenle de birçok kişinin evliliğe olan bakış açısı değşknelik gösterebiliyor.
Bu nedenle de bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların evlilik hakkındaki düşüncelerini merak etti. Bu konu hakkında 'linç edileceğimiz' düşüncelerin nabzını tuttu.
Gelen yorumlar ise şu şekildeydi:
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