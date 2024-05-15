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Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Birbirinden İlginç Fikirlerini Söyleyen Kişiler

Evlilik Hakkında Linç Edilebilecekleri Birbirinden İlginç Fikirlerini Söyleyen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 10:02

Bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların evlilik hakkındaki düşüncelerini merak etti. Bu konu hakkında 'linç edileceğimiz' düşüncelerin nabzını tuttu.

Kaynak: https://twitter.com/bianlasana/status...
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Sizler de takdir edersiniz ki evlilik bazen zor zanaat. Bu nedenle de birçok kişinin evliliğe olan bakış açısı değşknelik gösterebiliyor.

Sizler de takdir edersiniz ki evlilik bazen zor zanaat. Bu nedenle de birçok kişinin evliliğe olan bakış açısı değşknelik gösterebiliyor.

Bu nedenle de bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların evlilik hakkındaki düşüncelerini merak etti. Bu konu hakkında 'linç edileceğimiz' düşüncelerin nabzını tuttu.

Bu nedenle de bir Twitter (X) kullanıcısı, insanların evlilik hakkındaki düşüncelerini merak etti. Bu konu hakkında 'linç edileceğimiz' düşüncelerin nabzını tuttu.
twitter.com

Gelen yorumlar ise şu şekildeydi:

Gelen yorumlar ise şu şekildeydi:
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