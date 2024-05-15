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Kendisini Terk Eden Karısından Akılalmaz Bir Şekilde İntikam Alan Adam Süreci Detaylarıyla Anlattı

Kendisini Terk Eden Karısından Akılalmaz Bir Şekilde İntikam Alan Adam Süreci Detaylarıyla Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
15.05.2024 - 13:37

Geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının kendisini terk ettiği için ondan intikam aldığını dile getirdi. Ayrılırken karısının 'artık özgür olmak istiyorum' demesine içerlenen adam, süreci en ince detayına kadar anlatıyor.

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
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Geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının kendisini terk ettiği için ondan intikam aldığını dile getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir adam, karısının kendisini terk ettiği için ondan intikam aldığını dile getirdi.

Ayrılırken karısının 'artık özgür olmak istiyorum' demesine içerlenen adam, süreci en ince detayına kadar anlatıyor.

Ayrılırken karısının 'artık özgür olmak istiyorum' demesine içerlenen adam, süreci en ince detayına kadar anlatıyor.

Acılı baba bir spor salonuna yazıldı, bir dans kulübü kurdu ve arkadaşlarıyla "haftada en az dört gece" dışarı çıkmaya başladı. Ayrıca çocuklarını balık tutma gezilerine götürmeye başladığını da sözlerine ekledi.

Kendine güvenini kazandıktan sonra randevulara çıkmaya başlayan adam, bu deneyiminin şu anki eşini bulmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

Kendine güvenini kazandıktan sonra randevulara çıkmaya başlayan adam, bu deneyiminin şu anki eşini bulmasına yardımcı olduğunu belirtiyor.

'Daha da önemlisi, kendime olan değerimi artırmama gerçekten yardımcı olan çok sayıda kız arkadaşım oldu' diyor.

On yılı aşkın bir süre sonra ikinci eşiyle tanışıp beraber 30 yılı deviren adam, "Hayatımı harika kılan harika bir kadınla evlendim," diye açıkladı.

On yılı aşkın bir süre sonra ikinci eşiyle tanışıp beraber 30 yılı deviren adam, "Hayatımı harika kılan harika bir kadınla evlendim," diye açıkladı.
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Bu arada adam, eski karısının "hayatından hala mutsuz" olduğunu iddia ediyor.

Bu arada adam, eski karısının "hayatından hala mutsuz" olduğunu iddia ediyor.

'Bana kalırsa en iyi intikam onların varlığını bile unutmak ve hayatınızın tadını çıkarmaktır.'

"En iyi intikam, sadece yaşamaktır." diyerek sözlerini noktalayan adam, herkesin hayatına devam etmesini ve asla pes etmemesini söylüyor.

"En iyi intikam, sadece yaşamaktır." diyerek sözlerini noktalayan adam, herkesin hayatına devam etmesini ve asla pes etmemesini söylüyor.

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