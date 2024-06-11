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İlişkisi İçin Çabalayan Erkek Modellerini Söyleyerek Hepimizin Aşka Olan İnancını Yeşerten Kişiler

İlişkisi İçin Çabalayan Erkek Modellerini Söyleyerek Hepimizin Aşka Olan İnancını Yeşerten Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
11.06.2024 - 18:52

Bir Twitter kullanıcısı, 'İlişkisi için çabalayan erkek' notuyla çabalayan erkek modellerine mercek tuttu. Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Bir Twitter kullanıcısı, 'İlişkisi için çabalayan erkek' notuyla çabalayan erkek modellerine mercek tuttu.

Bir Twitter kullanıcısı, 'İlişkisi için çabalayan erkek' notuyla çabalayan erkek modellerine mercek tuttu.
twitter.com

Peki ilişkisi için çabalayan erkek nasıl olur?

Peki ilişkisi için çabalayan erkek nasıl olur?

Gelin beraber bakalım.😂

Gelin beraber bakalım.😂
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