İlişkisi İçin Çabalayan Erkek Modellerini Söyleyerek Hepimizin Aşka Olan İnancını Yeşerten Kişiler
İlişkisi İçin Çabalayan Erkek Modellerini Söyleyerek Hepimizin Aşka Olan İnancını Yeşerten Kişiler
Bir Twitter kullanıcısı, 'İlişkisi için çabalayan erkek' notuyla çabalayan erkek modellerine mercek tuttu. Bu gönderiye de birbirinden farklı yorumlar geldi.
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Bir Twitter kullanıcısı, 'İlişkisi için çabalayan erkek' notuyla çabalayan erkek modellerine mercek tuttu.
Peki ilişkisi için çabalayan erkek nasıl olur?
Gelin beraber bakalım.😂
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