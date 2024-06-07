Kızı Sırtını Kaşımadığı İçin Aşırı Derecede Dramatik Tepki Veren Anne, 'Nasıl Yani?' Dedirtti
Kızı Sırtını Kaşımadığı İçin Aşırı Derecede Dramatik Tepki Veren Anne, 'Nasıl Yani?' Dedirtti
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Anneler, annelerimiz... Sizler de takdir edersiniz ki anneler hepimizin baş tacı. O nedenle de zaman zaman kendilerinin fevri davranışlarını sineye çekiyor, bağrımıza basıyoruz.
Bir X (Twitter) kullanıcısı, sırtını kaşmadığı için annesinden aldığı tepkiyi bu şekilde paylaştı. Anne epey bi' alınmış olacak ki kızı da kendisini melankolik şarkılarıyla bildiğimiz Mitski'ye benzetmiş.😂
Diğer kullanıcılar da bu 'drama'ya birbirinden farklı yorumlar yaptılar. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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