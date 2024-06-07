Kızının Akran Zorbalığına Maruz Kaldığını Söyleyen Yazar Akan Abdula, O Korkunç Süreci Detaylarıyla Anlattı
Kızının Akran Zorbalığına Maruz Kaldığını Söyleyen Yazar Akan Abdula, O Korkunç Süreci Detaylarıyla Anlattı
'Öngörülemeyenler' kitabıyla adından sıkça söz ettiren yazar Akan Abdula, kendi resmi X (Twitter) hesabında akran zorbalığıyla alakalı bir flood yayınladı. Kızının başına gelen o 'korkunç' olayı anlatan Abdula, o süreçte yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlattı.
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'Öngörülemeyenler' kitabıyla adından sıkça söz ettiren yazar Akan Abdula, geçtiğimiz günlerde kendi resmi X (Twitter) hesabında akran zorbalığıyla alakalı bir flood yayınladı.
Tüm ailesinin hayatını 'kabusa' dönüştüren o olayı isterseniz bir de Abdula'nın ağzından dinleyelim👇
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Birçok kullanıcı da bu olaya birbirinden farklı yorumlar yaptı. Akan Abdula'nın yaşadığı olaya gelen tepkilerden bazıları şu şekildeydi👇
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