Kızının Akran Zorbalığına Maruz Kaldığını Söyleyen Yazar Akan Abdula, O Korkunç Süreci Detaylarıyla Anlattı

'Öngörülemeyenler' kitabıyla adından sıkça söz ettiren yazar Akan Abdula, kendi resmi X (Twitter) hesabında akran zorbalığıyla alakalı bir flood yayınladı. Kızının başına gelen o 'korkunç' olayı anlatan Abdula, o süreçte yaşananları en ince ayrıntısına kadar anlattı.

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