İlk Buluşma Öncesi Adamın Kendisinden İstediği İlginç Bir Şey Yüzünden Kafası Allak Bullak Olan Kadın
İlk Buluşma Öncesi Adamın Kendisinden İstediği İlginç Bir Şey Yüzünden Kafası Allak Bullak Olan Kadın
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, yemeğe çıkacağı adamla olan planını apar topar iptal etmek zorunda kaldı. İptal etmesinin sebebini ilginç bir şeye bağlıyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, yemeğe çıkacağı adamla olan planını apar topar iptal etmek zorunda kaldı. İptal etmesinin sebebini ilginç bir şeye bağlıyor.
Cumartesi günü bir restoranda yemek yemek için rezervasyon yaptıran adam, son anda bir mesajla buluşmanın dinamiğini değişti.
Bi' yemek yemeden önce 15 dakikalığına dışarıda bir yürüyüş yapmak istediğini söyleyen adam, akabinde 'Uyuşacak mıyız bir bakalım.' demiş.
“Bir uygulamada profil oluşturdum ve bir adam bana bir şeyler yemek için dışarı çıkmayı teklif etti. Evet dedim ve bu hafta sonu buluşmak üzere anlaştık. Şimdi de 'uyuşup uyuşmadığımızı görmek' için yemekten önce kısa bir yürüyüş yapalım mı diyor.
“Bu açıkça ‘Senden hoşlanıp hoşlanmadığımı göreceğim ve hoşlanmıyorsam seninle yemek zorunda değilim’ anlamına geliyor. Lüks bir yemek değildi, sadece hızlıca bir şeyler atıştıracaktık. Yine de devam etmeli miyim? Neden bilmiyorum, bu beni biraz soğuttu. Sadece bir wafflecıydı, ben de ilk buluşma için ciddi bir yemeğe gitmezdim. Yine de gitmeli miyim?”
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Bu durum sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım 'Bu ne laubalilik?' derken bir kısım da 'Normal bir istek bu.' dedi.
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