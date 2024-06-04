Erkek Kardeşinin Neden Toplumdan Dışlandığını Sert Bir Dille Kardeşine Söyleyen Ablanın İlginç Hikayesi

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kardeşiyle olan ilişkinin dinamiğinden bahsetti. Anlattığına göre kardeşi, aile üyelerinin yanında bir tık 'sönük' kalıyormuş. Bu nedenle de hem toplumdan hem de dışarıdaki arkadaş grubundan soyutlandığını ve bu konuda kardeşini uyardığını söylüyor.

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