Erkek Kardeşinin Neden Toplumdan Dışlandığını Sert Bir Dille Kardeşine Söyleyen Ablanın İlginç Hikayesi
Erkek Kardeşinin Neden Toplumdan Dışlandığını Sert Bir Dille Kardeşine Söyleyen Ablanın İlginç Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kardeşiyle olan ilişkinin dinamiğinden bahsetti. Anlattığına göre kardeşi, aile üyelerinin yanında bir tık 'sönük' kalıyormuş. Bu nedenle de hem toplumdan hem de dışarıdaki arkadaş grubundan soyutlandığını ve bu konuda kardeşini uyardığını söylüyor.
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Geçtiğimiz günlerde bir kadın, kardeşiyle olan ilişkinin dinamiğinden bahsetti. Anlattığına göre kardeşi, aile üyelerinin yanında bir tık 'sönük' kalıyormuş.
Kardeşinin aileden 'dışlandığını' söyleyen kadın, en sonunda bu konuyu sert bir dille kardeşine açmaya karar verdi. Kardeşine aileden neden 'dışlandığına' dair açıklama yapan kadın, süreci şu şekilde anlatıyor.👇
"Erkek kardeşim bana üzgün olduğunu çünkü herkesin onu görmezden geldiğini ve her şeyden dışlandığını hissettiğini söyledi. Bana hiç kimsenin onu herhangi bir etkinliğe davet etmediğini de sözlerine ekledi."
“Kimsenin onu aramadığını ya da mesaj atmadığını söyledi. Hepimizin kardeşlerinin bir grup sohbeti olduğunu ve kendisinin bunun bir parçası olmadığını öğrendiği için üzgündü. Ayrıca iş yerinde bana bazı iş arkadaşlarının onu nasıl görmezden geldiğini ve mesai saatleri dışındaki etkinliklere davet etmediğini anlattı."
“Neden bu durumda olduğu konusunda kardeşime karşı dürüst olmak zorundaydım. Ona temelde kendisini toplumdan dışladığını ve dışlanmasının nedeninin davranışları olduğunu söyledim. Boş zamanlarının çoğunu odasında dizüstü bilgisayarıyla geçiriyor; işe gitmek dışında evden neredeyse hiç çıkmıyor."
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“Başka hiçbir hobisi ya da ilgi alanı yok. İnsanlarla iletişim kurmak ve onlara ulaşmak için çaba göstermiyor. Kendini herkesten soyutluyor. Ona, bütün gün odanda saklanırken ve insanlarla iletişim kurmak için çaba sarf etmezken insanların seni aralarına almalarını ve sana ulaşmalarını bekleyemeyeceğini söyledim."
“Bunu ona söylediğimde kardeşim üzüldü ama bunu duyması gerektiğini hissettim çünkü gerçek bu.”
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