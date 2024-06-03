Dövme Yaptırdıktan Sonra Enfeksiyon Kaparak Hayatı Adeta Cehenneme Dönen Kadın
Dövme Yaptırdıktan Sonra Enfeksiyon Kaparak Hayatı Adeta Cehenneme Dönen Kadın
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Sizleri Shyann Johanneson ile tanıştıralım. Kendisi, dövme yaptırdığı için enfeksiyon kaptı, hayatı adeta cehenneme döndü.
Sağ bacağına dövme yaptırmaya karar veren kadın, akabinde hastaneye kaldırıldı.
Bacağının çürümüş et gibi koktuğunu söyleyen kadın, "Dövme ilk bittiğinde kesinlikle çok güzel görünüyordu, en iyi dövmelerimden biriydi, onunla çok mutluydum. Acıya karşı inatçıyım ama 12 saat içinde ağrı o kadar yoğundu ki yürüyemiyordum bile. Çürümüş et gibi kokuyordu. O kadar kötü durumdaydım ki, ölecekmiş gibi hissettim" dedi.
Koyu mürekkepli bölgelerde en şiddetli olan enfeksiyon daha sonra sepsise dönüştü ve genç kadın aylar süren bir tedaviyle karşı karşıya kaldı.
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