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Dövme Yaptırdıktan Sonra Enfeksiyon Kaparak Hayatı Adeta Cehenneme Dönen Kadın

Dövme Yaptırdıktan Sonra Enfeksiyon Kaparak Hayatı Adeta Cehenneme Dönen Kadın

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 15:21

Shyann Johanneson isimli bir kadın, dövme yaptırdığı için enfeksiyon kaptı ve hayatı adeta cehenneme döndü. Bacağının çürümüş et gibi koktuğunu söyleyen kadının üzücü hikayesine gelin beraber bakalım👇

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Sizleri Shyann Johanneson ile tanıştıralım. Kendisi, dövme yaptırdığı için enfeksiyon kaptı, hayatı adeta cehenneme döndü.

Sizleri Shyann Johanneson ile tanıştıralım. Kendisi, dövme yaptırdığı için enfeksiyon kaptı, hayatı adeta cehenneme döndü.

Sağ bacağına dövme yaptırmaya karar veren kadın, akabinde hastaneye kaldırıldı.

Sağ bacağına dövme yaptırmaya karar veren kadın, akabinde hastaneye kaldırıldı.

Bacağının çürümüş et gibi koktuğunu söyleyen kadın, "Dövme ilk bittiğinde kesinlikle çok güzel görünüyordu, en iyi dövmelerimden biriydi, onunla çok mutluydum. Acıya karşı inatçıyım ama 12 saat içinde ağrı o kadar yoğundu ki yürüyemiyordum bile. Çürümüş et gibi kokuyordu. O kadar kötü durumdaydım ki, ölecekmiş gibi hissettim" dedi.

Bacağının çürümüş et gibi koktuğunu söyleyen kadın, "Dövme ilk bittiğinde kesinlikle çok güzel görünüyordu, en iyi dövmelerimden biriydi, onunla çok mutluydum. Acıya karşı inatçıyım ama 12 saat içinde ağrı o kadar yoğundu ki yürüyemiyordum bile. Çürümüş et gibi kokuyordu. O kadar kötü durumdaydım ki, ölecekmiş gibi hissettim" dedi.

Johanneson doktorların mürekkebin cildine çok derinden nüfuz ederek enfeksiyona neden olduğunu söylediğini iddia etti.

Koyu mürekkepli bölgelerde en şiddetli olan enfeksiyon daha sonra sepsise dönüştü ve genç kadın aylar süren bir tedaviyle karşı karşıya kaldı.

Koyu mürekkepli bölgelerde en şiddetli olan enfeksiyon daha sonra sepsise dönüştü ve genç kadın aylar süren bir tedaviyle karşı karşıya kaldı.

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