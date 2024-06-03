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Arkadaşlık Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Twitter (X) Kullanıcıları

Arkadaşlık Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Twitter (X) Kullanıcıları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 12:05

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Arkadaşlık hakkında linç edileceğiniz bir fikrini söyle' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu. Bu gönderiye de birbirinden farklı yorum ve hikaye geldi.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Arkadaşlık hakkında linç edileceğiniz bir fikrini söyle' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Arkadaşlık hakkında linç edileceğiniz bir fikrini söyle' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
twitter.com

Arkadaşlık sosyal çevre açısından önemli tabii. Peki diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?

Arkadaşlık sosyal çevre açısından önemli tabii. Peki diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
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