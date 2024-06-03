Arkadaşlık Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Twitter (X) Kullanıcıları
Arkadaşlık Hakkında Linç Edilebilecek Fikirlerini Söyleyerek Herkesi Aydınlatan Twitter (X) Kullanıcıları
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Arkadaşlık hakkında linç edileceğiniz bir fikrini söyle' diyerek diğer kullanıcıların nabzını tuttu.
Arkadaşlık sosyal çevre açısından önemli tabii. Peki diğer kullanıcılar bu durum hakkında ne düşünüyor?
Gelin beraber bakalım👇
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