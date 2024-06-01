'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/...
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Acılığı azaltmak için çekilmiş kahve çekirdeğine bir tutam tuz ekleyin."
2. "Diş hekimi randevunuzdan önce, dudaklarınız kanamadan çıkabilmek için bir miktar dudak kremi veya benzeri bir şey sürün."
3. "Bir e-posta yazarken önce göndereceğiniz ekleri koyun, e-postanızı yazın, sonra alıcıları ekleyin. Bu sayede herhangi bir detayı unutmamış olursunuz."
4. "Uykudan uyanmakta zorluk mu çekiyorsunuz? Çalar saatinizi veya telefonunuzu odanın karşısına yerleştirmeyi deneyin. Bu sizi alarmı kapatmak için fiziksel olarak kalkmaya zorlar ve erteleme tuşuna basıp tekrar uykuya dalma olasılığınızı azaltır."
5. "Eski bir tanıdığınızla karşılaştığınızda, garip anların yaşanmasını önlemek için kendinizi isminizle tanıtın."
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6. "İşe başlamadan önce şirket politikasının bir ekran görüntüsünü alın. Orada bir süre çalıştıktan sonra, şirketin ne kadar dürüst olduğu ve bu pozisyonda kalıp kalmamanız gerektiği konusunda size bir fikir vermek için gerçekte ne ve yaptığınızı sorumluluklarınızın ne olması gerektiği ile karşılaştırabilirsiniz."
7. "Duygularınızı ifade etmekte zorlanıyorsanız, bunun yerine şarkılar, şiirler ve resimleri kullanın."
8. "Ertesi gün yapmanız gereken bir şey varsa, yere rastgele bir eşya atın ve orada bırakın. Ertesi sabah odanın ortasında duran bu rastgele eşyayı gördüğünüzde, size neden orada olduğunu ve o görevi size hatırlatmalıdır."
9. "Aracınıza yakıt doldurduktan sonra, başlığı çıkarmadan önce her zaman birkaç saniye bekleyin."
10. "Kendinizi mutfağı temizlemek için ikna edemiyorsanız, bir kulaklık alın ve bir süredir konuşmadığınız bir arkadaşınızı arayın."
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11. "Salata soslarında mayonez yerine püre haline getirilmiş avokado kullanarak kremsi bir salata sosu elde edebilirsiniz."
12. "Bir kavanozu veya şişeyi açmakta zorlandığınızda bulaşık eldivenlerinizi takın."
13. "Bulaşık makineniz boş olduğunda elde bulaşık yıkarken, bulaşık makinenizi kurutma rafı olarak kullanın."
14. "Günün sonunda başardıklarınızı düşünmek için bir dakikanızı ayırın. Bu şekilde motivasyonunuzun artığını fark edeceksiniz."
15. "Hapşırığınızı durdurmak istiyorsanız, burun deliklerinizi birkaç saniye boyunca kapatın."
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