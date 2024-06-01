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Kozmetik Mağazasında 6 Saat Sıra Bekleyerek Aldığı Ürünleri İkinci El Uygulamasında Satan Kişi İnfial Yarattı!

Kozmetik Mağazasında 6 Saat Sıra Bekleyerek Aldığı Ürünleri İkinci El Uygulamasında Satan Kişi İnfial Yarattı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 22:16

Bir kullanıcı, ikinci el satış uygulamasında çeşitli ürünün fahiş fiyattan satıldığı bir ilanı paylaştı. Kullanıcının 6 saat bekleyerek aldığını iddia ettiği ürünleri ikinci el uygulamasında fahiş fiyata satması infial yarattı!

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Hatırlarsanız dün, bir kozmetik mağazanda her şeyden ikişer üçer tane alan kadın gündem olmuştu.

Hatırlarsanız dün, bir kozmetik mağazanda her şeyden ikişer üçer tane alan kadın gündem olmuştu.

Birçok kişi, 'Bu kadar ürün almaya ne gerek var?' diyerek bu durumu eleştirmişti.

Şimdi ise bir kullanıcı, ikinci el satış uygulamasında çeşitli ürünün fahiş fiyattan satıldığı bir ilanı paylaştı.

Şimdi ise bir kullanıcı, ikinci el satış uygulamasında çeşitli ürünün fahiş fiyattan satıldığı bir ilanı paylaştı.
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İlanın detaylar ise hayret ettirecek türden, önce isterseniz beraber okuyalım.

İlanın detaylar ise hayret ettirecek türden, önce isterseniz beraber okuyalım.

Birçok kişi bu duruma son derece sinirlenmiş olacak ki birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Birçok kişi bu duruma son derece sinirlenmiş olacak ki birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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