Araştırmalar, Yaşlanmayı Geciktirmek ve Ölüm Riskini Azaltmak İçin Edinilmesi Gereken Alışkanlıkları Söyledi

Çalışma için 5.682 yetişkin katılımcıya dört davranışsal ölçüme (diyet alımı, fiziksel aktivite, gece uyunan saat ve sigara içme durumu) ve dört klinik ölçüme (vücut kitle endeksi, kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı) dayalı olarak 0 ila 100 arasında bir kardiyovasküler sağlık puanı verildi.