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Araştırmalar, Yaşlanmayı Geciktirmek ve Ölüm Riskini Azaltmak İçin Edinilmesi Gereken Alışkanlıkları Söyledi

Araştırmalar, Yaşlanmayı Geciktirmek ve Ölüm Riskini Azaltmak İçin Edinilmesi Gereken Alışkanlıkları Söyledi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 19:24

Araştırmacılar, Amerikan Kalp Derneği tarafından Yaşamın Temel 8'i olarak tanımlanan sekiz sağlıklı davranışın benimsenmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine ve kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini azaltabileceğine inanıyor.

Gelin bunlar nelermiş, beraber bakalım👇

Kaynak: https://nypost.com/2024/05/30/lifesty...
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Araştırmacılar, Amerikan Kalp Derneği tarafından Yaşamın Temel 8'i olarak tanımlanan sekiz sağlıklı davranışın benimsenmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine ve kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini azaltabileceğine inanıyor.

Çalışmanın başyazarı Jiantao Ma yaptığı açıklamada, “Mesajımız, herkesin kalp hastalığı ve inme sağlık faktörünlerine dikkat etmesi gerektiğidir: sağlıklı beslenmek; daha aktif olmak; tütünü bırakmak; sağlıklı uyumak; kiloyu yönetmek ve sağlıklı kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı seviyelerini korumak” dedi.

Çalışmanın başyazarı Jiantao Ma yaptığı açıklamada, “Mesajımız, herkesin kalp hastalığı ve inme sağlık faktörünlerine dikkat etmesi gerektiğidir: sağlıklı beslenmek; daha aktif olmak; tütünü bırakmak; sağlıklı uyumak; kiloyu yönetmek ve sağlıklı kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı seviyelerini korumak” dedi.

Çalışma için 5.682 yetişkin katılımcıya dört davranışsal ölçüme (diyet alımı, fiziksel aktivite, gece uyunan saat ve sigara içme durumu) ve dört klinik ölçüme (vücut kitle endeksi, kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı) dayalı olarak 0 ila 100 arasında bir kardiyovasküler sağlık puanı verildi.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların hücrelerinin kaç yaşında olduğunu da hesapladılar. Bu ölçü biyolojik yaş olarak da biliniyor.

Araştırmacılar ayrıca katılımcıların hücrelerinin kaç yaşında olduğunu da hesapladılar. Bu ölçü biyolojik yaş olarak da biliniyor.

Biyolojik yaş genetik, çevresel etkiler ve diyet, egzersiz ve uyku alışkanlıkları gibi yaşam tarzı faktörleri tarafından belirlenirken, kronolojik yaş bir kişinin hayatta olduğu yıl sayısını ifade eder.

Çalışmanın yazarları, biyolojik yaşı tahmin etmek için DNA iletiminin kimyasal değişim sürecini kullandılar ve her bireyin hızlandırılmış biyolojik yaşlanmaya yönelik genetik eğilimini incelediler.

Çalışmanın yazarları, biyolojik yaşı tahmin etmek için DNA iletiminin kimyasal değişim sürecini kullandılar ve her bireyin hızlandırılmış biyolojik yaşlanmaya yönelik genetik eğilimini incelediler.

Katılımcılar, kardiyovasküler hastalık geliştirip geliştirmediklerini veya ölüp ölmediklerini görmek için 11 ila 14 yıl boyunca takip edildi.

Katılımcıların puanlarındaki her 13 puanlık artış, ilk kez kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskini yaklaşık yüzde 35, kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini yüzde 36 ve herhangi bir nedenden ölme riskini yüzde 29 azaltmıştır.

Katılımcıların puanlarındaki her 13 puanlık artış, ilk kez kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskini yaklaşık yüzde 35, kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini yüzde 36 ve herhangi bir nedenden ölme riskini yüzde 29 azaltmıştır.

Araştırmacılar, hızlı hücre yaşlanmasına sahip kişilerin kalp hastalığı risk faktörlerini yöneterek ve daha sağlıklı davranışlar benimseyerek artan riski dengeleyebileceklerini söyledi.

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Ma, “Çalışma bulgularımız bize, gerçek yaşınız ne olursa olsun, daha iyi kalp sağlığı davranışlarının ve kalp hastalığı risk faktörlerini yönetmenin daha genç bir biyolojik yaş ve daha düşük kalp hastalığı ve inme, kalp hastalığı ve inmeden ölüm ve herhangi bir nedenden ölüm riski ile ilişkili olduğunu söylüyor” dedi.

Ma, “Çalışma bulgularımız bize, gerçek yaşınız ne olursa olsun, daha iyi kalp sağlığı davranışlarının ve kalp hastalığı risk faktörlerini yönetmenin daha genç bir biyolojik yaş ve daha düşük kalp hastalığı ve inme, kalp hastalığı ve inmeden ölüm ve herhangi bir nedenden ölüm riski ile ilişkili olduğunu söylüyor” dedi.

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