Araştırmalar, Yaşlanmayı Geciktirmek ve Ölüm Riskini Azaltmak İçin Edinilmesi Gereken Alışkanlıkları Söyledi
Araştırmalar, Yaşlanmayı Geciktirmek ve Ölüm Riskini Azaltmak İçin Edinilmesi Gereken Alışkanlıkları Söyledi
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/30/lifesty...
Araştırmacılar, Amerikan Kalp Derneği tarafından Yaşamın Temel 8'i olarak tanımlanan sekiz sağlıklı davranışın benimsenmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine ve kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini azaltabileceğine inanıyor.
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Araştırmacılar, Amerikan Kalp Derneği tarafından Yaşamın Temel 8'i olarak tanımlanan sekiz sağlıklı davranışın benimsenmesinin yaşlanma sürecini yavaşlatabileceğine ve kalp hastalığı, felç ve ölüm riskini azaltabileceğine inanıyor.
Çalışmanın başyazarı Jiantao Ma yaptığı açıklamada, “Mesajımız, herkesin kalp hastalığı ve inme sağlık faktörünlerine dikkat etmesi gerektiğidir: sağlıklı beslenmek; daha aktif olmak; tütünü bırakmak; sağlıklı uyumak; kiloyu yönetmek ve sağlıklı kolesterol, kan şekeri ve kan basıncı seviyelerini korumak” dedi.
Araştırmacılar ayrıca katılımcıların hücrelerinin kaç yaşında olduğunu da hesapladılar. Bu ölçü biyolojik yaş olarak da biliniyor.
Çalışmanın yazarları, biyolojik yaşı tahmin etmek için DNA iletiminin kimyasal değişim sürecini kullandılar ve her bireyin hızlandırılmış biyolojik yaşlanmaya yönelik genetik eğilimini incelediler.
Katılımcıların puanlarındaki her 13 puanlık artış, ilk kez kardiyovasküler hastalığa yakalanma riskini yaklaşık yüzde 35, kardiyovasküler hastalıktan ölme riskini yüzde 36 ve herhangi bir nedenden ölme riskini yüzde 29 azaltmıştır.
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Ma, “Çalışma bulgularımız bize, gerçek yaşınız ne olursa olsun, daha iyi kalp sağlığı davranışlarının ve kalp hastalığı risk faktörlerini yönetmenin daha genç bir biyolojik yaş ve daha düşük kalp hastalığı ve inme, kalp hastalığı ve inmeden ölüm ve herhangi bir nedenden ölüm riski ile ilişkili olduğunu söylüyor” dedi.
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