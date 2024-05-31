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Yüzü Hariç Vücudundaki Her Yeri Dövmeyle Kaplatan Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hep Dışlanırdım...'

Yüzü Hariç Vücudundaki Her Yeri Dövmeyle Kaplatan Kadından İlginç Açıklamalar: 'Hep Dışlanırdım...'

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 19:00

Isabelle isimli bir kadın, yüzü hariç her yerine dövme yaptırdığını dile getirdi. Bu yüzden de 'saçma sapan' sorular aldığını dile getiren kadın, geçmişi hakkında da konuştu.

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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
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Sizleri Isabelle isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, Instagram üzerinden çok geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Sizleri Isabelle isimli bu kadınla tanıştıralım: Kendisi, Instagram üzerinden çok geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Yüzü hariç vücudunun neredeyse tamamında dövme bulunduğunu söyleyen kadın, insanların kendisine 'saçma sapan' sorular sorduğunu dile getiriyor.

Yüzü hariç vücudunun neredeyse tamamında dövme bulunduğunu söyleyen kadın, insanların kendisine 'saçma sapan' sorular sorduğunu dile getiriyor.

Kadın, vücuduyla istediği her şeyi yapabileceği ve dövme yaptırmanın onu “kötü bir insan” yapmayacağı konusunda ısrar ediyor.

Kadın, vücuduyla istediği her şeyi yapabileceği ve dövme yaptırmanın onu “kötü bir insan” yapmayacağı konusunda ısrar ediyor.

"İnsanlar bana sürekli neden yüzüme dövme yaptırmadığımı soruyor. Benim vücudum benim yüzüm. Bu soruyu çok saçma buluyorum."

"İnsanlar bana sürekli neden yüzüme dövme yaptırmadığımı soruyor. Benim vücudum benim yüzüm. Bu soruyu çok saçma buluyorum."

Isabella bugünlerde dış görünüşüne güveniyor olsa da, daha önce sivilcelerle mücadele ettiği ve “hiç arkadaşı olmadığı” için her zaman bu şekilde olmadığını açıkladı.

Isabella bugünlerde dış görünüşüne güveniyor olsa da, daha önce sivilcelerle mücadele ettiği ve “hiç arkadaşı olmadığı” için her zaman bu şekilde olmadığını açıkladı.

Bunun yerine teselliyi video oyunlarında, spor salonuna gitmekte ve kendini vücut sanatıyla ifade etmekte bulduğunu söylüyor.

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“Birçok kişi bana ‘daha önce nasıl görünüyordun’ diye sordu. İşte cevabım. O zamanlar çok kötü günler geçirdim ve hiçbir şeyim yoktu. Bir kız olarak çok kötü sivilcelerim vardı, hiç arkadaşım yoktu ve hep dışlanırdım.”

“Birçok kişi bana ‘daha önce nasıl görünüyordun’ diye sordu. İşte cevabım. O zamanlar çok kötü günler geçirdim ve hiçbir şeyim yoktu. Bir kız olarak çok kötü sivilcelerim vardı, hiç arkadaşım yoktu ve hep dışlanırdım.”

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