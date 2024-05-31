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2022 Yılında Survivor'a Katılan Futbolcu Aycan Yanaç'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

2022 Yılında Survivor'a Katılan Futbolcu Aycan Yanaç'ın Son Halini Görenler Tanıyamadı

survivor
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 16:57

2022 yılında Survivor yarışmasında yer alarak adından sıkça söz ettiren ünlü futbolcu Aycan Yanaç'ın son hali ortaya çıktı. Görenler ise 'Doğallığını bozmuş' dedi.

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2022 yılında Survivor yarışmasında yer alarak adından sıkça söz ettiren ünlü futbolcu Aycan Yanaç, son zamanlarda ortalıklarda görünmüyordu.

2022 yılında Survivor yarışmasında yer alarak adından sıkça söz ettiren ünlü futbolcu Aycan Yanaç, son zamanlarda ortalıklarda görünmüyordu.

Yanaç, sosyal medyayı aktif olarak kullanmasının yanında ünlü camiasıyla da sık sık ismini duyuruyor.

Aycan Yanaç'ın son hali birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

Aycan Yanaç'ın son hali birçok kişi tarafından merak ediliyordu.

Futbolcunun son hali ortaya çıktı👇

Futbolcunun son hali ortaya çıktı👇

Birçok kişi 'Doğal güzelliği kalmamış' minvalinde bazı yorumlarda bulunsa da birçok kişi tarafından beğeni topladı.

Birçok kişi 'Doğal güzelliği kalmamış' minvalinde bazı yorumlarda bulunsa da birçok kişi tarafından beğeni topladı.

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