Yolcuların Sürekli Olarak Kendisiyle Tanışmak İstediğini İddia Eden Hostesten İlginç Açıklamalar
Yolcuların Sürekli Olarak Kendisiyle Tanışmak İstediğini İddia Eden Hostesten İlginç Açıklamalar
Kaynak: https://nypost.com/2024/05/28/lifesty...
Geçtiğimiz günlerde bir hostes, erkeklere bazı tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiye 'Hosteslere nasıl yaklaşılmalı?' sorusuna adeta bir cevap niteliğinde.
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Geçtiğimiz günlerde bir hostes, erkeklere bazı tavsiyelerde bulundu. Bu tavsiye 'Hosteslere nasıl yaklaşılmalı?' sorusuna adeta bir cevap niteliğinde.
Tyra isimli görevli, öncelikle erkeklerin birçoğunun kendisine ilk adımı attığını söylüyor. Hayatının büyük bir kısmı da uçakta geçtiği için kendisi, bu konudaki deneyimlerini paylaşıyor.
"Lütfen uçuş esnasında kabin memuruyla konuşmaya çalışmayın. Hostesle de aynı şekilde. Çünkü gerçekten garip bir durum."
“Ve biliyor musunuz, hostesler size karşı nazik olmak zorunda,” diye ekledi. “Bu gerçekten rahatsız edici bir durum ve biz bundan hoşlanmıyoruz.”
"Bazen benimle tanışmak için uçağın içerisinde takip ediyorlar, flörtöz konuşuyorlar ve direkt numaramı istiyorlar. Bu durum cidden kötü."
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"Fakat bir keresinde bir adam yanıma gelip 'Merhaba, hanımefendi. Şu ana kadar gördüğüm en güzel kabin memurusunuz. Tanışabilir miyiz?' demişti.
"Bu en azından biraz daha kibar olsa da yine tasvip etmediğim bir tanışma türü. Asıl yapmanız gereken şey bence şu..."
"İnmeden önce kabin memurundan numara istemek yerine siz numaranızı verebilirsiniz. Bu sayede kabin memuru sizinle tanışıp tanışmayacağına kendisi karar verebilir."
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