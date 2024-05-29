Araştırma: Bazı Ağrı Kesicilerin İçinde Bulunan Etken Madde Empati Yoksunluğuna Sebep Oluyor

Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı. Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.

Uyarı: Birazdan okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır . Bu bilgiler, 2019 tarihli bir araştırmadan alınmıştır. Eğer ağrı kesicilerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız hekiminize başvurabilirsiniz.

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