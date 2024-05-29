Araştırma: Bazı Ağrı Kesicilerin İçinde Bulunan Etken Madde Empati Yoksunluğuna Sebep Oluyor
Araştırma: Bazı Ağrı Kesicilerin İçinde Bulunan Etken Madde Empati Yoksunluğuna Sebep Oluyor
Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı. Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.
Uyarı: Birazdan okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Bu bilgiler, 2019 tarihli bir araştırmadan alınmıştır. Eğer ağrı kesicilerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız hekiminize başvurabilirsiniz.
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Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı.
Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.
Araştırmanın detayları ise şu şekilde👇
"Pozitif empati (yani diğer insanlardaki olumlu duyguların algılanması ve paylaşılması) üzerine yapılan bazı nörogörüntüleme araştırmaları, pozitif empati deneyiminin bu paralimbik kortikal beyin alanlarını da harekete geçirdiğini göstermektedir."
Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma? Gelin beraber bakalım👇
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