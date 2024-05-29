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Araştırma: Bazı Ağrı Kesicilerin İçinde Bulunan Etken Madde Empati Yoksunluğuna Sebep Oluyor

Araştırma: Bazı Ağrı Kesicilerin İçinde Bulunan Etken Madde Empati Yoksunluğuna Sebep Oluyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 12:53

Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı. Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.

Uyarı: Birazdan okuyacağınız bilgiler tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır. Bu bilgiler, 2019 tarihli bir araştırmadan alınmıştır. Eğer ağrı kesicilerle alakalı bir sorun yaşıyorsanız hekiminize başvurabilirsiniz.

Detaylar👇

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Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde PsikoBilim isimli bir X (Twitter) hesabı, ağrı kesicilerle ilgili bir araştırma paylaştı.

Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.

Araştırmada, 'parasematol' etken maddeli ağrı kesicilerin empati yoksunluğuna sebep olduğu öne sürülüyor.

Araştırmanın detayları ise şu şekilde👇

Araştırmanın detayları ise şu şekilde👇

'Asetaminofen - başkalarının acılarına karşı empatiyi de azaltan güçlü bir fiziksel ağrı kesici - duygusal farkındalık ve motivasyonla ilişkili olduğu düşünülen beyin bölgelerindeki (örn. anterior insula ve anterior singulat) aktivasyonu azaltarak fiziksel ve sosyal acı hissiyatını köreltiyor.'

"Pozitif empati (yani diğer insanlardaki olumlu duyguların algılanması ve paylaşılması) üzerine yapılan bazı nörogörüntüleme araştırmaları, pozitif empati deneyiminin bu paralimbik kortikal beyin alanlarını da harekete geçirdiğini göstermektedir."

"Pozitif empati (yani diğer insanlardaki olumlu duyguların algılanması ve paylaşılması) üzerine yapılan bazı nörogörüntüleme araştırmaları, pozitif empati deneyiminin bu paralimbik kortikal beyin alanlarını da harekete geçirdiğini göstermektedir."

'Bu nedenle, asetaminofenin pozitif empati deneyimiyle ilgili duygusal süreçleri de bozabileceğini varsaydık.'

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu duruma? Gelin beraber bakalım👇
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