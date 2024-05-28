7 Aydır İşsiz Olduğunu Söyleyen 25 Yaşındaki Kullanıcının Feryadı Yürekleri Dağladı
7 Aydır İşsiz Olduğunu Söyleyen 25 Yaşındaki Kullanıcının Feryadı Yürekleri Dağladı
Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 25 yaşında işsiz bir insan olmanın zorluklarından bahsederek herkesin yüreğini burktu. Diğer kullanıcılar ise buna benzer hikayelerini anlatmadan geçmedi.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 25 yaşında işsiz bir insan olmanın zorluklarından bahsederek herkesin yüreğini burktu.
Askerlik ile ilgili düşüncelerini de bu şekilde belirten kullanıcı,
Ve detaylandırarak anlatması ise viral oldu.
İşsizlik ve istihdam azlığı sebebiyle bu tarz sorunlar daha sık baş gösterirken birçok kullanıcı da bu kişinin feryadına sessiz kalmadı.
Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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