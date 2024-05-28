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7 Aydır İşsiz Olduğunu Söyleyen 25 Yaşındaki Kullanıcının Feryadı Yürekleri Dağladı

7 Aydır İşsiz Olduğunu Söyleyen 25 Yaşındaki Kullanıcının Feryadı Yürekleri Dağladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 23:47

Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 25 yaşında işsiz bir insan olmanın zorluklarından bahsederek herkesin yüreğini burktu. Diğer kullanıcılar ise buna benzer hikayelerini anlatmadan geçmedi.

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 25 yaşında işsiz bir insan olmanın zorluklarından bahsederek herkesin yüreğini burktu.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, geçtiğimiz günlerde 25 yaşında işsiz bir insan olmanın zorluklarından bahsederek herkesin yüreğini burktu.
twitter.com

Askerlik ile ilgili düşüncelerini de bu şekilde belirten kullanıcı,

Askerlik ile ilgili düşüncelerini de bu şekilde belirten kullanıcı,
twitter.com

Ve detaylandırarak anlatması ise viral oldu.

Ve detaylandırarak anlatması ise viral oldu.
twitter.com

İşsizlik ve istihdam azlığı sebebiyle bu tarz sorunlar daha sık baş gösterirken birçok kullanıcı da bu kişinin feryadına sessiz kalmadı.

İşsizlik ve istihdam azlığı sebebiyle bu tarz sorunlar daha sık baş gösterirken birçok kullanıcı da bu kişinin feryadına sessiz kalmadı.

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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