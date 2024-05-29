Amerika'daki Depremi de Bilmişti: Hilton Otelleri'nin Sansasyonel Bir Habere Karışacağını İddia Eden Kullanıcı

@MilenyumKahin isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Hilton otellerinin ismi sansasyonel bir haberde geçebilir' diyerek ilginç bir tahminde bulundu. Bu hesap ayrıca 2019 yılında Amerika'daki depremin hem şiddetini hem de yaşanacağı eyaleti bilmişti.

İşte detaylar...👇