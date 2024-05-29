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Amerika'daki Depremi de Bilmişti: Hilton Otelleri'nin Sansasyonel Bir Habere Karışacağını İddia Eden Kullanıcı

Amerika'daki Depremi de Bilmişti: Hilton Otelleri'nin Sansasyonel Bir Habere Karışacağını İddia Eden Kullanıcı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 11:10

@MilenyumKahin isimli bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Hilton otellerinin ismi sansasyonel bir haberde geçebilir' diyerek ilginç bir tahminde bulundu. Bu hesap ayrıca 2019 yılında Amerika'daki depremin hem şiddetini hem de yaşanacağı eyaleti bilmişti.

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Hilton otel zinciri Türkiye'nin önde gelen konaklama merkezlerinden birisi. Hem lüks olması bakımından hem de birçok kesime hitap etmesi açısından çeşitli kitlelere hitap ediyor.

Hilton otel zinciri Türkiye'nin önde gelen konaklama merkezlerinden birisi. Hem lüks olması bakımından hem de birçok kesime hitap etmesi açısından çeşitli kitlelere hitap ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Temmuz ayında İzmir’in Konak ilçesinde bir genç kadın, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli’nin çatısından kendisini boşluğu bıraktmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Temmuz ayında İzmir’in Konak ilçesinde bir genç kadın, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli’nin çatısından kendisini boşluğu bıraktmıştı.

Sonrasında kadın, müşahade altına alınmıştı, akabinde de Hilton otel zinciri gündeme gelmişti.

@MilenyumKahin isimli bir X (Twitter) kullanıcısı ise, 'Hilton otellerinin ismi sansasyonel bir haberde geçebilir' diyerek ilginç bir tahminde bulundu.

@MilenyumKahin isimli bir X (Twitter) kullanıcısı ise, 'Hilton otellerinin ismi sansasyonel bir haberde geçebilir' diyerek ilginç bir tahminde bulundu.
twitter.com

2019 yılında bu kişi, ayrıca Amerika'da yaşanacak depremin hem şiddetine,

2019 yılında bu kişi, ayrıca Amerika'da yaşanacak depremin hem şiddetine,

Hem de yaşanacağı eyalete kadar bilmişti.

Hem de yaşanacağı eyalete kadar bilmişti.
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Şimdiler de ise birçok kullanıcı ise Hilton teorisini hem siyasi olaylara hem de farklı komplo teorilerine yordu.

Şimdiler de ise birçok kullanıcı ise Hilton teorisini hem siyasi olaylara hem de farklı komplo teorilerine yordu.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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