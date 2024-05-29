Amerika'daki Depremi de Bilmişti: Hilton Otelleri'nin Sansasyonel Bir Habere Karışacağını İddia Eden Kullanıcı
Amerika'daki Depremi de Bilmişti: Hilton Otelleri'nin Sansasyonel Bir Habere Karışacağını İddia Eden Kullanıcı
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Hilton otel zinciri Türkiye'nin önde gelen konaklama merkezlerinden birisi. Hem lüks olması bakımından hem de birçok kesime hitap etmesi açısından çeşitli kitlelere hitap ediyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz sene Temmuz ayında İzmir’in Konak ilçesinde bir genç kadın, 33 katlı boş durumdaki Hilton Oteli’nin çatısından kendisini boşluğu bıraktmıştı.
@MilenyumKahin isimli bir X (Twitter) kullanıcısı ise, 'Hilton otellerinin ismi sansasyonel bir haberde geçebilir' diyerek ilginç bir tahminde bulundu.
2019 yılında bu kişi, ayrıca Amerika'da yaşanacak depremin hem şiddetine,
Hem de yaşanacağı eyalete kadar bilmişti.
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Şimdiler de ise birçok kullanıcı ise Hilton teorisini hem siyasi olaylara hem de farklı komplo teorilerine yordu.
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