Kardeşinin Sınıf Arkadaşıyla Yaptığı İlginç Konuşmayı Paylaşarak Hepimizi Güldüren Twitter (X) Kullanıcısı
Kardeşinin Sınıf Arkadaşıyla Yaptığı İlginç Konuşmayı Paylaşarak Hepimizi Güldüren Twitter (X) Kullanıcısı
Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kardeşinin sınıf arkadaşıyla olan konuşmasını paylaştı. Konuşmanın ilginçliği hem güldürdü hem düşündürdü.
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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kardeşinin sınıf arkadaşıyla olan konuşmasını paylaştı.
Ekran görüntüsünde çocuğun 'Beni ne olarak seviyorsun' dediği görülüyor. Verilen cevap da bi' hayli ilginç!
Kullanıcı, bu gönderinin altına da not düşmeyi unutmadı👇
Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu iletişime?
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