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Kardeşinin Sınıf Arkadaşıyla Yaptığı İlginç Konuşmayı Paylaşarak Hepimizi Güldüren Twitter (X) Kullanıcısı

Kardeşinin Sınıf Arkadaşıyla Yaptığı İlginç Konuşmayı Paylaşarak Hepimizi Güldüren Twitter (X) Kullanıcısı

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 13:09

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kardeşinin sınıf arkadaşıyla olan konuşmasını paylaştı. Konuşmanın ilginçliği hem güldürdü hem düşündürdü.

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Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kardeşinin sınıf arkadaşıyla olan konuşmasını paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir X (Twitter) kullanıcısı, kardeşinin sınıf arkadaşıyla olan konuşmasını paylaştı.
twitter.com

Ekran görüntüsünde çocuğun 'Beni ne olarak seviyorsun' dediği görülüyor. Verilen cevap da bi' hayli ilginç!

Ekran görüntüsünde çocuğun 'Beni ne olarak seviyorsun' dediği görülüyor. Verilen cevap da bi' hayli ilginç!

Kullanıcı, bu gönderinin altına da not düşmeyi unutmadı👇

Kullanıcı, bu gönderinin altına da not düşmeyi unutmadı👇
twitter.com

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu iletişime?

Peki diğer kullanıcılar ne diyor bu iletişime?

Gelin beraber bakalım👇

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