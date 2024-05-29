İkinci El Satış Uygulamasında Satılan Fi Tarihinden Kalma Sandaleti Görünce Halinize Şükredeceksiniz
İkinci El Satış Uygulamasında Satılan Fi Tarihinden Kalma Sandaleti Görünce Halinize Şükredeceksiniz
Bir X (Twitter) kullanıcısı, ikinci el satış uygulamasındaki sandaleti paylaştı. Gördükleri karşısında adeta sinir küpüne dönen kullanıcı sonrasında düşüncelerini aktardı.
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, ikinci el satış uygulamasındaki sandaleti bu şekilde paylaştı. Gördükleri karşısında adeta sinir küpüne dönen kullanıcı düşüncelerini bu şekilde paylaştı.
İlanda 'Az kullanılmış' ve 'Fiyatı makul tuttum' ibareleri ise tepki çekti.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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