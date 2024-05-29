Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İkinci El Satış Uygulamasında Satılan Fi Tarihinden Kalma Sandaleti Görünce Halinize Şükredeceksiniz

İkinci El Satış Uygulamasında Satılan Fi Tarihinden Kalma Sandaleti Görünce Halinize Şükredeceksiniz

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 14:05

Bir X (Twitter) kullanıcısı, ikinci el satış uygulamasındaki sandaleti paylaştı. Gördükleri karşısında adeta sinir küpüne dönen kullanıcı sonrasında düşüncelerini aktardı.

Buyrun👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir X (Twitter) kullanıcısı, ikinci el satış uygulamasındaki sandaleti bu şekilde paylaştı. Gördükleri karşısında adeta sinir küpüne dönen kullanıcı düşüncelerini bu şekilde paylaştı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, ikinci el satış uygulamasındaki sandaleti bu şekilde paylaştı. Gördükleri karşısında adeta sinir küpüne dönen kullanıcı düşüncelerini bu şekilde paylaştı.

İlanda 'Az kullanılmış' ve 'Fiyatı makul tuttum' ibareleri ise tepki çekti.

İlanda 'Az kullanılmış' ve 'Fiyatı makul tuttum' ibareleri ise tepki çekti.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın