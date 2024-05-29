İnat Olsun Diye Hırslarından Yaptıkları En Garip Şeyleri Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler
İnat Olsun Diye Hırslarından Yaptıkları En Garip Şeyleri Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler
Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bugüne kadar soru inat olsun diye hırsından yaptığınız en garip şey neydi?' diyerek diğer kullanıcıların nabzını yokladı.
Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇
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Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bugüne kadar soru inat olsun diye hırsından yaptığınız en garip şey neydi?' diyerek diğer kullanıcıların nabzını yokladı.
Hırs kötü bir şey tabii ki... Ama diğer kullanıcılar bu soruya nasıl cevap vermişler?
Gelin beraber bakalım👇
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