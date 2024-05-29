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İnat Olsun Diye Hırslarından Yaptıkları En Garip Şeyleri Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler

İnat Olsun Diye Hırslarından Yaptıkları En Garip Şeyleri Söyleyerek Herkesi Güldüren Kişiler

Twitter
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.05.2024 - 15:45

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bugüne kadar soru inat olsun diye hırsından yaptığınız en garip şey neydi?' diyerek diğer kullanıcıların nabzını yokladı.

Kim neler demiş, buyrun beraber bakalım👇

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Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bugüne kadar soru inat olsun diye hırsından yaptığınız en garip şey neydi?' diyerek diğer kullanıcıların nabzını yokladı.

Bir X (Twitter) kullanıcısı, 'Bugüne kadar soru inat olsun diye hırsından yaptığınız en garip şey neydi?' diyerek diğer kullanıcıların nabzını yokladı.
twitter.com

Hırs kötü bir şey tabii ki... Ama diğer kullanıcılar bu soruya nasıl cevap vermişler?

Gelin beraber bakalım👇

Gelin beraber bakalım👇
twitter.com

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