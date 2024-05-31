Cem Yılmaz Yurt Dışından Sipariş Ettiği Saat Kayışının Gümrük Vergisini ve Depo Ücretini Öğrenince İsyan Etti
Cem Yılmaz Yurt Dışından Sipariş Ettiği Saat Kayışının Gümrük Vergisini ve Depo Ücretini Öğrenince İsyan Etti
Başarılı komedyen Cem Yılmaz yurt dışından sipariş ettiği saat kayışının vergisini paylaşarak adeta ateş püskürdü. 113 Türk Lirası gümrük vergisi ve 5 bin Türk Lirası depo ücretini de takipçileriyle paylaşmayı unutmadı.
İşte detaylar...
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Cem Yılmaz son ayların en çok konuşulan isimlerinden bir tanesi.
Hatırlarsanız ünlü komedyen, Serenay Sarıkaya ile ilgili olduğu iddia edilen bir gönderi nedeniyle günlerce konuşulmuş ve sosyal medyanın hedefi olmuştu.
Cem Yılmaz'ın özel hayatı şöyle bi' dursun, bu sefer de başarılı komedyen yurt dışından sipariş ettiği saat kayışının vergisini paylaşarak adeta ateş püskürdü.
Paylaştığı gönderide depo ücretinin 5 bin Türk Lirası olduğunu söylerken 113 lira da gümrük vergisi ödediğini dile getirdi. Ayrıca '112 yıl depoda tutsan bu kadar para tutmaz' notunu da düşmeyi ihmal etmedi.
Birçok kişi de Cem Yılmaz'ın yurt dışında aldığı kayışa ödediği depo ve gümrük vergisi ücretine yorum yaptı. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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