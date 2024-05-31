Sivilceleri Olduğu İçin Çevresi Tarafından Aşağılanan Kadının Tüm Herkese İlham Veren Hikayesi
Sivilceleri Olduğu İçin Çevresi Tarafından Aşağılanan Kadının Tüm Herkese İlham Veren Hikayesi
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/real-li...
Maia Gray, geçtiğimiz günlerde yer aldığı belgeselde cildinin iyileşme sürecinden bahsetti. Bu süreçte insanların ciltleriyle barışık olması gerektiğini ve bu yolculuğunda da elinden geldiğince insanların kötü hissetmemesini söyledi.
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Sizleri Maia Gray ile tanıştıralım: Kendisi, geçtiğimiz günlerde yer aldığı belgeselde cildinin iyileşme sürecinden bahsetti.
Akneler yüzünden çevresi tarafından 'pis' ve 'duş almayan' biri olarak atfedildiğini öne süren Gray, tüm insanların cildiyle ve kendiyle barışık olması gerektiğini savunuyor.
“Eğer cildinizle ilgili hoş olmayan yorumlar aldıysanız, bunun sizin suçunuz olmadığını bilmenizi isterim. Toplumun ne düşündüğüne aldırmayın ve kendi harika, güçlü, eşsiz güzellik standartlarınız olun. Değiştirilmeye ihtiyacınız yok.”
Olumsuz yorumlara rağmen, pek çok kişi Maia'ya kendini beden imajı konusunda bu kadar dürüstçe açtığı için hayranlık duyuyor. Pek çok insan Maia'nın paylaştığı içeriklerle bağ kuruyor ve aknesi olan insanlar için sesini duyuran insanlar olduğu için minnettar.
Şu anda cilt pozitifliğini savunuyor olsa da, geçmişte cildini kabul etmekte zorlandığını itiraf ediyor. Görünüşü nedeniyle okulda zorbalığa maruz kalmış ve bunun büyürken üzerinde büyük bir etkisi olmuş.
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Maia daha önceki bir yazısında şunları yazmıştı: “Okuldayken bana isimler takılır ve zorbalık yapılırdı. İnsanlar cildimle dalga geçiyordu. Şimdi, başıma gelen tüm bu olayların beni daha güçlü bir insan yaptığını fark ediyorum.
“İnsanlar nezaketsiz olacaktır. Bu hayatın bir gerçeği ama asla onların nezaketsizliğinin hayatınızı ya da hedeflerinizi belirlemesine izin vermeyin. Kendiniz olun. Ne olursa olsun.”
"Havalar ısınmaya başladığında, genellikle cildimizi gizleme ihtiyacı hissederiz. Cildiniz nasıl görünürse görünsün, asla sivilcelerinizi gizleme ihtiyacı hissetmemeniz gerektiğini unutmamanız önemlidir."
“Akne yaygın görülen bir şey. Dünya çapında milyonlarca insanın cilt sorunu var ve bunu bilmek, yolculuğumda kendimi daha az yalnız hissetmemi sağlıyor.”
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