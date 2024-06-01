Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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15. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
14. Yaza girerken anlık benim form;
13. Büyük bir şaşkınlıkla karşıladım bu fotoğrafı...
12. "Fotoşoptan her yer yamulmuş"
11. Bu geceki kabusum belli oldu!
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10. Abla'm sence bunun gerçek olma ihtimali var mı?
9. 👇
8. Bunların ikisi aynı kişi mi?
7. Nasıl yani?
6. Ağzım açık kaldı...
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5. Tatsız.
4. Seninle şöyle olabilirdik:
3. "Vücudunun yüzde 90'ı bacaktan oluşuyor."
2. Sosyal medya influencer'ı...
1. Haftaya görüşmek üzere.👋
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