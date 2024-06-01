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Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Acayip Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 17:37

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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15. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

15. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

14. Yaza girerken anlık benim form;

14. Yaza girerken anlık benim form;

13. Büyük bir şaşkınlıkla karşıladım bu fotoğrafı...

13. Büyük bir şaşkınlıkla karşıladım bu fotoğrafı...

12. "Fotoşoptan her yer yamulmuş"

12. "Fotoşoptan her yer yamulmuş"

11. Bu geceki kabusum belli oldu!

11. Bu geceki kabusum belli oldu!
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10. Abla'm sence bunun gerçek olma ihtimali var mı?

10. Abla'm sence bunun gerçek olma ihtimali var mı?

9. 👇

9. 👇
9. 👇

8. Bunların ikisi aynı kişi mi?

8. Bunların ikisi aynı kişi mi?
8. Bunların ikisi aynı kişi mi?

7. Nasıl yani?

7. Nasıl yani?

6. Ağzım açık kaldı...

6. Ağzım açık kaldı...
6. Ağzım açık kaldı...
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5. Tatsız.

5. Tatsız.
5. Tatsız.

4. Seninle şöyle olabilirdik:

4. Seninle şöyle olabilirdik:

3. "Vücudunun yüzde 90'ı bacaktan oluşuyor."

3. "Vücudunun yüzde 90'ı bacaktan oluşuyor."

2. Sosyal medya influencer'ı...

2. Sosyal medya influencer'ı...

1. Haftaya görüşmek üzere.👋

1. Haftaya görüşmek üzere.👋
1. Haftaya görüşmek üzere.👋

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