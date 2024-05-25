Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...
Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇
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1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...
2. "Bu vücuda sahip olduğun için çok şanslısın..."
3. "Yapay zeka ile yapılmış gibi..."
4. Anatomi bilgim tam anlamıyla yerle bir oldu!
5. "Nitelikli dolandırıcılık bu resmen."
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6. Ayağa bu kadar photoshop yapmak mantıklı mı peki?
7. Yok artık!
8. Siz de bi' anormallik fark ettiniz mi?
9. "Bunun gerçek olduğuna inanan var mı gerçekten?"
10. 👇
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11. "Neredeyse 69 yaşında..."
12. "Çizgi film karakteri gibi duruyor..."
13. Ablam olmuş sence bu?
14. Bu şaka falan herhalde?
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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