Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Instagram'da Paylaştıkları Fotoğraflara Photoshop Yaparak Tamamen Tanınmaz Hale Gelen Kişiler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 17:53

Sizler de takdir edersiniz ki Instagram'ı birçoğumuz anılarımızı paylaşmak için kullanıyoruz. Bazı kişiler ise Instagram'da paylaşım yaparken fotoğraflarına photoshop yapmayı ihmal etmiyor. Gelin paylaştıkları photosoplu fotoğraflarla adeta tanınmaz hale gelen kişilere beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/Instagramrea...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu fotoğrafla başlayalım isterseniz...

2. "Bu vücuda sahip olduğun için çok şanslısın..."

2. "Bu vücuda sahip olduğun için çok şanslısın..."

3. "Yapay zeka ile yapılmış gibi..."

3. "Yapay zeka ile yapılmış gibi..."

4. Anatomi bilgim tam anlamıyla yerle bir oldu!

4. Anatomi bilgim tam anlamıyla yerle bir oldu!

5. "Nitelikli dolandırıcılık bu resmen."

5. "Nitelikli dolandırıcılık bu resmen."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Ayağa bu kadar photoshop yapmak mantıklı mı peki?

6. Ayağa bu kadar photoshop yapmak mantıklı mı peki?

7. Yok artık!

7. Yok artık!

8. Siz de bi' anormallik fark ettiniz mi?

8. Siz de bi' anormallik fark ettiniz mi?

9. "Bunun gerçek olduğuna inanan var mı gerçekten?"

9. "Bunun gerçek olduğuna inanan var mı gerçekten?"

10. 👇

10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Neredeyse 69 yaşında..."

11. "Neredeyse 69 yaşında..."

12. "Çizgi film karakteri gibi duruyor..."

12. "Çizgi film karakteri gibi duruyor..."

13. Ablam olmuş sence bu?

13. Ablam olmuş sence bu?

14. Bu şaka falan herhalde?

14. Bu şaka falan herhalde?

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın