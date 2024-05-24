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Nazi Sembolü Kullanarak Almanca İçin Özel Ders İlanı Hazırlayan Dershane Tepki Çekti

Nazi Sembolü Kullanarak Almanca İçin Özel Ders İlanı Hazırlayan Dershane Tepki Çekti

Nazi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 21:10

Geçtiğimiz günlerde karşılaşılan bir yabancı dil ilanı ile birlikte, Nazi sembolü karşımıza çıktı. Görenlerse 'Nasıl yani?' dedi.

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Nazi sembolizmi olarak bilinen Svastika, günümüzde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Büyük bir kesim tarafından siyasi olarak kötü bir anlam taşıyan sembol, artık çok sık görülen bir sembol değil.

Nazi sembolizmi olarak bilinen Svastika, günümüzde bu şekilde karşımıza çıkıyor. Büyük bir kesim tarafından siyasi olarak kötü bir anlam taşıyan sembol, artık çok sık görülen bir sembol değil.

Fakat geçtiğimiz günlerde karşılaşılan bir yabancı dil ilanı ile birlikte, bu sembol tekrardan karşımıza çıktı. Görenlerse 'Nasıl yani?' dedi.

Fakat geçtiğimiz günlerde karşılaşılan bir yabancı dil ilanı ile birlikte, bu sembol tekrardan karşımıza çıktı. Görenlerse 'Nasıl yani?' dedi.

Bu afiş hakkında birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇

Bu afiş hakkında birbirinden farklı yorumlar geldi. Kim neler demiş, gelin beraber bakalım👇
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