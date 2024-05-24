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Almanya'da Açılan Döner Dükkanındaki Dönerin İçine Koyulan Malzemeler, Günümüz Ekonomik Şartlarını Sorgulattı

Almanya'da Açılan Döner Dükkanındaki Dönerin İçine Koyulan Malzemeler, Günümüz Ekonomik Şartlarını Sorgulattı

Almanya Döner
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
24.05.2024 - 21:34

Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir dükkanın zurna dürüm reklamı viral oldu. Dönerin içindeki malzemelerin bolluğu ise günümüz ekonomik şartlarını sorgulattı.

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Malumunuz döner... Kültürümüzle birebir özdeşlemiş olan yemeklerden bir tanesi. Fakat günümüz ekonomik şartlarında az da olsa dönerden uzaklaşmış olabiliriz.

Malumunuz döner... Kültürümüzle birebir özdeşlemiş olan yemeklerden bir tanesi. Fakat günümüz ekonomik şartlarında az da olsa dönerden uzaklaşmış olabiliriz.

Fakat Almanya'da durum böyle değil. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir dükkanın zurna dürüm reklamı viral oldu.

Fakat Almanya'da durum böyle değil. Geçtiğimiz günlerde Almanya'da bir dükkanın zurna dürüm reklamı viral oldu.

Videoda en dikkat çeken şeylerden biri ise gramajına bakılmaksınızın bol bol et koyulmasıydı.

Videoda en dikkat çeken şeylerden biri ise gramajına bakılmaksınızın bol bol et koyulmasıydı.

O tanıtım videosu günümüz ekonomik şartlarını tekrardan sorgulamamıza sebep oldu desek abartmayız.

O tanıtım videosu günümüz ekonomik şartlarını tekrardan sorgulamamıza sebep oldu desek abartmayız.

İsterseniz o katık zurna döner tanıtım videosuna gelin bi' beraber bakalım👇

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Gelin şimdi de bu videoya kim neler demiş, neler anlatmış, beraber bakalım👇

Gelin şimdi de bu videoya kim neler demiş, neler anlatmış, beraber bakalım👇
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