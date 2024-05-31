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İndirim Olduğu İçin Tüm Ürünleri Stoklayan Kadın, 'Bu Nasıl Bi' Tüketim Çılgınlığı?' Dedirtti!

İndirim Olduğu İçin Tüm Ürünleri Stoklayan Kadın, 'Bu Nasıl Bi' Tüketim Çılgınlığı?' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 22:17

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, bir kişisel bakım marketinde karşılaştığı manzarayı 'Abla şaka mısın?' notuyla paylaştı. Tüm ürünlerden ikişer üçer alan kadın, 'Bu nasıl bi' tüketim çılgınlığı?' dedirtti!

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Stokçuluk son zamanlarda en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. İndirim olan tarihlerde stokçuluk 'vakaları' daha sık görülebiliyor.

Stokçuluk son zamanlarda en çok karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. İndirim olan tarihlerde stokçuluk 'vakaları' daha sık görülebiliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, bir kişisel bakım marketinde karşılaştığı manzarayı 'Abla şaka mısın?' notuyla paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Twitter (X) kullanıcısı, bir kişisel bakım marketinde karşılaştığı manzarayı 'Abla şaka mısın?' notuyla paylaştı.

Paylaşılan karede aynı üründen birden fazla alındığı görülüyor.

Paylaşılan karede aynı üründen birden fazla alındığı görülüyor.

Bu durum sosyal medyada infial yarattı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Bu durum sosyal medyada infial yarattı. Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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