Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.msn.com/en-us/lifestyle/l...
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. Pandemide hepimizin oynadığı o oyun!
3. İşte sanat (!)
4. Kimse beni bu dövmenin bir korku filminden olmadığına ikna edemez.
5. 👇
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6. Aynısı olmuş resmen.
7. "Arkadaşımın bana bedava yaptığı dövme..."
8. Bu ne?
9. Benim film hayranlığı şuralara dayandı...
10. Sanatçı ne anlatmak istiyor burada?
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11. "Arkadaşımın üçüncü gözü..."
12. Benim çizim yetenekleri.
13. İlk bakışta göze güzel gelse de biraz göz yorucu...
14. Tatsız bir çalışma olmuş.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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#1 dövmeyi geçtim o nasıl bir vücut ne nerde anlamadım