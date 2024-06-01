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Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 22:38

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.msn.com/en-us/lifestyle/l...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. Pandemide hepimizin oynadığı o oyun!

2. Pandemide hepimizin oynadığı o oyun!

3. İşte sanat (!)

3. İşte sanat (!)

4. Kimse beni bu dövmenin bir korku filminden olmadığına ikna edemez.

4. Kimse beni bu dövmenin bir korku filminden olmadığına ikna edemez.

5. 👇

5. 👇
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6. Aynısı olmuş resmen.

6. Aynısı olmuş resmen.

7. "Arkadaşımın bana bedava yaptığı dövme..."

7. "Arkadaşımın bana bedava yaptığı dövme..."

8. Bu ne?

8. Bu ne?

9. Benim film hayranlığı şuralara dayandı...

9. Benim film hayranlığı şuralara dayandı...

10. Sanatçı ne anlatmak istiyor burada?

10. Sanatçı ne anlatmak istiyor burada?
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11. "Arkadaşımın üçüncü gözü..."

11. "Arkadaşımın üçüncü gözü..."

12. Benim çizim yetenekleri.

12. Benim çizim yetenekleri.

13. İlk bakışta göze güzel gelse de biraz göz yorucu...

13. İlk bakışta göze güzel gelse de biraz göz yorucu...

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

14. Tatsız bir çalışma olmuş.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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ece talyanoğlu

#1 dövmeyi geçtim o nasıl bir vücut ne nerde anlamadım