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Doğum Yaptıktan Kısa Bir Süre Sonra Kocasının Başka Bir Kadınla Birliktelik Yaşadığını Söyleyen Kadın

Doğum Yaptıktan Kısa Bir Süre Sonra Kocasının Başka Bir Kadınla Birliktelik Yaşadığını Söyleyen Kadın

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.05.2024 - 23:17

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, doğum yaptıktan sonra kendisini aldattığını dile getirdi. Dünyası başına yıkılan kadın, süreci en ince detayına kadar anlattı.

Ne demiş, neler yaşamış, beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/se...

Sizler de takdir edersiniz evlilik kavramı, çiftlerin aralarındaki dinamiğe göre şekilleniyor.

Sizler de takdir edersiniz evlilik kavramı, çiftlerin aralarındaki dinamiğe göre şekilleniyor.

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, doğum yaptıktan sonra kendisini aldattığını dile getirdi. Dünyası başına yıkılan kadın, süreci şu şekilde anlatıyor👇

Fakat geçtiğimiz günlerde bir kadın, doğum yaptıktan sonra kendisini aldattığını dile getirdi. Dünyası başına yıkılan kadın, süreci şu şekilde anlatıyor👇

“Kocam ben doğumdan bir ay sonra beni aldattı ve başka bir kadının peşinden gitmek için beni ve bebeğimizi terk etti. Biz taşındık ve o bizi yeniden kabul etmek istemedi. Yıkılmıştım ve yaklaşık 8-9 ayımı ağlayarak ve mücadele ederek geçirdim."

“Kocam ben doğumdan bir ay sonra beni aldattı ve başka bir kadının peşinden gitmek için beni ve bebeğimizi terk etti. Biz taşındık ve o bizi yeniden kabul etmek istemedi. Yıkılmıştım ve yaklaşık 8-9 ayımı ağlayarak ve mücadele ederek geçirdim."

“Sonunda ilişkiyi bitirdi ama kötü giden evliliğimiz için hala beni suçluyor ve onu aldatmaya benim ittiğimi söylüyor. Mükemmel değilim ama çalışıyorum, evle ilgileniyorum ve onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çok mutsuzum ve hala incinmiş durumdayım ve bana yaptıklarını umursamıyor gibi görünüyor."

“Sonunda ilişkiyi bitirdi ama kötü giden evliliğimiz için hala beni suçluyor ve onu aldatmaya benim ittiğimi söylüyor. Mükemmel değilim ama çalışıyorum, evle ilgileniyorum ve onun ihtiyaçlarını karşılıyorum. Çok mutsuzum ve hala incinmiş durumdayım ve bana yaptıklarını umursamıyor gibi görünüyor."

“Benden daha gençti, bu yüzden şimdi kendimi sürekli daha genç, daha güzel kadınlarla kıyaslıyorum. Onu hala seviyorum ama aynı zamanda kızgın, kırgın ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Evliliğimiz üzerinde gerçekten çaba göstermek istiyorum ama sorumluluk almaması ve istediği herkese sahip olabilirmiş gibi davranması canımı acıtıyor."

“Benden daha gençti, bu yüzden şimdi kendimi sürekli daha genç, daha güzel kadınlarla kıyaslıyorum. Onu hala seviyorum ama aynı zamanda kızgın, kırgın ve hayal kırıklığına uğramış durumdayım. Evliliğimiz üzerinde gerçekten çaba göstermek istiyorum ama sorumluluk almaması ve istediği herkese sahip olabilirmiş gibi davranması canımı acıtıyor."

"Onu tam anlamıyla unutsam bile umrunda olmayacağını söylüyor. Ne yapacağımı bilemiyor."

"Onu tam anlamıyla unutsam bile umrunda olmayacağını söylüyor. Ne yapacağımı bilemiyor."

Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız? Yorumlarda buluşalım!

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