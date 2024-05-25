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Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar

Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
25.05.2024 - 18:31

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

2. "Buna yaklaşık 100 dolar ödedim..."

2. "Buna yaklaşık 100 dolar ödedim..."

3. "Sebebi neydi ki?"

3. "Sebebi neydi ki?"

4. "Jojo Siwa'nın dövmesiymiş..."

4. "Jojo Siwa'nın dövmesiymiş..."

5. Tatsız.

5. Tatsız.
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6. Yok artık!

6. Yok artık!

7. Bu dövmeye gerçekten ihtiyaç var mıydı diye düşünüyorum.

7. Bu dövmeye gerçekten ihtiyaç var mıydı diye düşünüyorum.

8. Benim içecek hayranlığı...

8. Benim içecek hayranlığı...

9. "Çılgın S***"

9. "Çılgın S***"

10. 👇

10. 👇
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11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?

12. 'Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...'

12. 'Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...'

13. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık gerçekten...

13. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık gerçekten...

14. Sanat deyince de sen ama...

14. Sanat deyince de sen ama...

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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