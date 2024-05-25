Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Yaptırdıkları İlginç Dövmelerle Görenlerin Gözünü Şırıl Şırıl Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. "Buna yaklaşık 100 dolar ödedim..."
3. "Sebebi neydi ki?"
4. "Jojo Siwa'nın dövmesiymiş..."
5. Tatsız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Yok artık!
7. Bu dövmeye gerçekten ihtiyaç var mıydı diye düşünüyorum.
8. Benim içecek hayranlığı...
9. "Çılgın S***"
10. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Sanatçı burada ne anlatmak istemiş?
12. 'Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonunu çok merak ediyorum...'
13. Buna biz de diyecek bir şey bulamadık gerçekten...
14. Sanat deyince de sen ama...
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın