'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
'Şimdi Ne Yapacağım' Dediğiniz Anlarda İmdadınıza Yetişecek Birbirinden Değerli İpuçları
Kaynak: https://www.reddit.com/r/LifeProTips/...
Farklı fikirler ve yöntemler öğrenmek hayatımızın her anında bize fayda sağlar. Günlük rutininizden, profesyonel iş hayatınıza, ilişkilerinize dair işinize yarayacak bazı hap bilgileri sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Altı ay içinde hemen hemen her konuda makul ölçüde yetkin hale gelebilirsiniz. Önemli olan tutarlı pratik yapmaktır. Günde 10-20 dakika, haftada 4-5 gün. Düzenli bir rutin veya plan takip etmek de çok yardımcı olur. Çoğu beceri sadece dayanıklılık ve kas hafızasıdır, biraz da teknik gerekir."
2. "Alışveriş listelerini yaptığınız yemeğe göre düzenleyin. Bu sayede fazla para harcamaktan da kaçınmış olursunuz."
3. "Hortum sırasında saklanacak bir yeriniz yoksa, hortumların neredeyse her zaman kuzey doğuya doğru ilerlediğini bilmek hayat kurtarabilir."
4. "Bir paketi, özellikle de elektronik eşyaları kutusundan çıkarırken, işlemin her adımında birden fazla fotoğraf çekin. Bu, ürünü iade etmeniz, taşımanız veya saklamanız gerektiğinde içindekileri doğru şekilde yeniden paketlemenize yardımcı olacaktır."
5. "Eğer açık renkli pantolonunuzu ıslatırsanız, bir mendil alın ve sertçe ovalayın. Sürtünmeden kaynaklanan ısı kısa sürede buharlaşacaktır."
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6. "Eğer online ücretli bir programa kaydoluyorsanız ve size doğum gününüz soruluyorsa, doğum gününüzü bir sonraki gün olarak yazın. Gece yarısı doğum günü indirimi alma şansınız yüksektir."
7. "Bir kavanozu ya da benzerini açmakta zorlanıyorsanız, bir çay kaşığının ucunu kapağın kenarının altına koyun ve kapağı açmak için hafifçe kaldırın."
8. "Aracınızın sinyal lambaları normalden daha hızlı yanıp sönüyorsa, muhtemelen bir ampüllerinizden biri yanmıştır."
9. "Bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanının çıkaramayacağı yağ lekelerini giysilerden çıkarır."
10. "Bir çiçek vazosuna az miktarda 'gazoz' koymak şaşırtıcı bir şekilde onları çok daha uzun süre koruyacaktır."
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11. "Erkek deodorantı, ahşap zeminlerdeki siyah izleri çok hızlı bir şekilde giderir."
12. "Kilit ekranınıza 'Bulunması halinde bu numarayı (bir yakınınızın) arayın' yazan bir duvar kağıdı yapın. Telefonunuz kaybolduğunda hayatınızı kurtaracaktır."
13. "Çocuğunuz baharatlı olmayan bir yiyeceğin (kavun, mango, fındık) baharatlı olduğundan şikayet ediyorsa muhtemelen alerjik bir reaksiyon yaşıyordur."
14. "Sivrisineklerin çok olduğu bir bölgeye seyahat ediyorsanız limon kokulu sabun ve losyonlar kullanın."
15. "Eğer yoğurdu sade yemekten sıkıldıysanız ve aromalı tüketmek istiyorsanız sevdiğiniz bir reçelle karıştırabilirsiniz."
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