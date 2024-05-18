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Araştırma: Z Kuşağının Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Gelirleri Enflasyona Göre Daha Az

Araştırma: Z Kuşağının Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Gelirleri Enflasyona Göre Daha Az

z kuşağı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 21:14

TransUnion'un başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Michele Raneri, Z kuşağının daha fazla kredi kartı kullandığını ve aynı çağdaki Y kuşağına kıyasla daha yüksek borç ve kredi temerrüt oranlarına sahip olduğunu söyledi.

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Kaynak: https://www.fintechnexus.com/generati...
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TransUnion'un başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Michele Raneri, Z kuşağının daha fazla kredi kartı kullandığını ve aynı çağdaki Y kuşağına kıyasla daha yüksek borç ve kredi temerrüt oranlarına sahip olduğunu söyledi.

TransUnion'un başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Michele Raneri, Z kuşağının daha fazla kredi kartı kullandığını ve aynı çağdaki Y kuşağına kıyasla daha yüksek borç ve kredi temerrüt oranlarına sahip olduğunu söyledi.

Yüksek enflasyon nedeniyle, kredi kartlarına ve otomobil kredilerine daha fazla bağımlı olan Z kuşağının yüzde 84'ü, on yıl önceki Y kuşağının yüzde 61'ine kıyasla daha fazla kredi kartı kullanıyor.

Yüksek enflasyon nedeniyle, kredi kartlarına ve otomobil kredilerine daha fazla bağımlı olan Z kuşağının yüzde 84'ü, on yıl önceki Y kuşağının yüzde 61'ine kıyasla daha fazla kredi kartı kullanıyor.

Sonuç olarak, Y kuşağının yüzde 29'una kıyasla Z kuşağının yaklaşık yüzde 36'sı kredi kartlarının en kullanışlı ürünleri olduğunu söylüyor.

"Z kuşağı tüketiciler, Küresel Finansal Kriz sonucunda Y kuşağının karşılaştığı zorluklardan bile daha fazla, pandemi ve sonrasında mali durumlarının önemli ölçüde etkilendiğini gördüler."

"Z kuşağı tüketiciler, Küresel Finansal Kriz sonucunda Y kuşağının karşılaştığı zorluklardan bile daha fazla, pandemi ve sonrasında mali durumlarının önemli ölçüde etkilendiğini gördüler."

"Bu durum muhtemelen Z kuşağı tüketicilerinin hem aradıkları kredi türlerinde hem de krediye erişim sağladıktan sonra bu krediyi kullanma biçimlerinde değişen önceliklerinde önemli bir rol oynuyor."

"Bu durum muhtemelen Z kuşağı tüketicilerinin hem aradıkları kredi türlerinde hem de krediye erişim sağladıktan sonra bu krediyi kullanma biçimlerinde değişen önceliklerinde önemli bir rol oynuyor."

Raneri, 'Sadece tek bir veri üzerinden bile, Z kuşağını diğer kuşaklarla karşılaştırdığınızda kazançlarının enflasyona ayak uyduramadığını görüyorsunuz' dedi.

Z kuşağı son on yılda yaşanan yüzde 32'lik kümülatif enflasyonla mücadele etmek zorunda.

Z kuşağı son on yılda yaşanan yüzde 32'lik kümülatif enflasyonla mücadele etmek zorunda.

Raneri, Y kuşağının yüzde 60'ı çöküşten etkilendiğini düşünürken, Z kuşağının yüzde 75'i pandemiden etkilendiğini söyledi.

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"İlk bakışta Z kuşağının kredi puanlarının daha yüksek olduğu görülüyor ancak bu biraz yanıltıcı. On yıl önce, 634 olan ortalama Y kuşağı kredi puanı, 665 olan ortalamanın 31 puan altındaydı. Z kuşağı ise ortalamanın 48 puan altında."

"İlk bakışta Z kuşağının kredi puanlarının daha yüksek olduğu görülüyor ancak bu biraz yanıltıcı. On yıl önce, 634 olan ortalama Y kuşağı kredi puanı, 665 olan ortalamanın 31 puan altındaydı. Z kuşağı ise ortalamanın 48 puan altında."

Raneri, 'Deneysel bir bakış açısıyla daha iyi durumda olsalar da, göreceli bir bakış açısıyla, puanlarında biraz gerideler. Ayrıca, puanlarda gördüğümüz büyümeye ayak uyduramadılar.' dedi

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