Araştırma: Z Kuşağının Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Gelirleri Enflasyona Göre Daha Az
Araştırma: Z Kuşağının Diğer Kuşaklara Göre Ekonomik Gelirleri Enflasyona Göre Daha Az
Kaynak: https://www.fintechnexus.com/generati...
TransUnion'un başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Michele Raneri, Z kuşağının daha fazla kredi kartı kullandığını ve aynı çağdaki Y kuşağına kıyasla daha yüksek borç ve kredi temerrüt oranlarına sahip olduğunu söyledi.
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TransUnion'un başkan yardımcısı ve araştırma müdürü Michele Raneri, Z kuşağının daha fazla kredi kartı kullandığını ve aynı çağdaki Y kuşağına kıyasla daha yüksek borç ve kredi temerrüt oranlarına sahip olduğunu söyledi.
Yüksek enflasyon nedeniyle, kredi kartlarına ve otomobil kredilerine daha fazla bağımlı olan Z kuşağının yüzde 84'ü, on yıl önceki Y kuşağının yüzde 61'ine kıyasla daha fazla kredi kartı kullanıyor.
"Z kuşağı tüketiciler, Küresel Finansal Kriz sonucunda Y kuşağının karşılaştığı zorluklardan bile daha fazla, pandemi ve sonrasında mali durumlarının önemli ölçüde etkilendiğini gördüler."
"Bu durum muhtemelen Z kuşağı tüketicilerinin hem aradıkları kredi türlerinde hem de krediye erişim sağladıktan sonra bu krediyi kullanma biçimlerinde değişen önceliklerinde önemli bir rol oynuyor."
Z kuşağı son on yılda yaşanan yüzde 32'lik kümülatif enflasyonla mücadele etmek zorunda.
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"İlk bakışta Z kuşağının kredi puanlarının daha yüksek olduğu görülüyor ancak bu biraz yanıltıcı. On yıl önce, 634 olan ortalama Y kuşağı kredi puanı, 665 olan ortalamanın 31 puan altındaydı. Z kuşağı ise ortalamanın 48 puan altında."
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