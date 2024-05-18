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Listede Prens William Bile Var: Yapılan Bir Ankette İngiltere'nin 'En Seksi' 10 Adamı Açıklandı

Listede Prens William Bile Var: Yapılan Bir Ankette İngiltere'nin 'En Seksi' 10 Adamı Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.05.2024 - 18:29

Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında 2 bin kadının katıldığı bir anket yapıldı. Ankette Tom Holland ve Prens William gibi isimler yer aldı.

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Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında 2 bin kadının katıldığı bir anket yapıldı. Anketin amacı, 'İngiltere'nin en seksi adamı'nın kim olduğunu bulmak.

Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında 2 bin kadının katıldığı bir anket yapıldı. Anketin amacı, 'İngiltere'nin en seksi adamı'nın kim olduğunu bulmak.

Liste açıkçası biraz şaşırtıcı... İsterseniz lafı uzatmadan listeye beraber bakalım👇

Liste açıkçası biraz şaşırtıcı... İsterseniz lafı uzatmadan listeye beraber bakalım👇

10. Dermot O'Leary

10. Dermot O'Leary

9. Russell Cook

9. Russell Cook

8. Sam Thompson

8. Sam Thompson
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7. Romesh Ranganathan

7. Romesh Ranganathan

6. Idris Elba

6. Idris Elba

5. Cillian Murphy

5. Cillian Murphy

4. Gareth Southgate

4. Gareth Southgate

3. Prens William

3. Prens William
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2. Tom Holland

2. Tom Holland

1. Jeremy Clarkson

1. Jeremy Clarkson

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