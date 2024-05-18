Listede Prens William Bile Var: Yapılan Bir Ankette İngiltere'nin 'En Seksi' 10 Adamı Açıklandı
Listede Prens William Bile Var: Yapılan Bir Ankette İngiltere'nin 'En Seksi' 10 Adamı Açıklandı
Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında 2 bin kadının katıldığı bir anket yapıldı. Ankette Tom Holland ve Prens William gibi isimler yer aldı.
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Geçtiğimiz günlerde bir tanışma uygulamasında 2 bin kadının katıldığı bir anket yapıldı. Anketin amacı, 'İngiltere'nin en seksi adamı'nın kim olduğunu bulmak.
Liste açıkçası biraz şaşırtıcı... İsterseniz lafı uzatmadan listeye beraber bakalım👇
10. Dermot O'Leary
9. Russell Cook
8. Sam Thompson
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7. Romesh Ranganathan
6. Idris Elba
5. Cillian Murphy
4. Gareth Southgate
3. Prens William
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2. Tom Holland
1. Jeremy Clarkson
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