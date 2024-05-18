Hırsızları Sadece Cilve Yaparak Bölgesinden Uzaklaştıran Cilveli Güvenlik, 'Nasıl Yani?' Dedirtti

Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik görevlisinin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu. Videoda şarkıya göre dans figürleri sergileyen adam, 'Hırsıza cilve yapıp bölgemden uzaklaştırıyorum' notunu düşmeyi ihmal etmedi.
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Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik görevlisinin paylaştığı video sosyal medyada viral oldu.
Videoda şarkıya göre dans figürleri sergileyen adam, "Hırsıza cilve yapıp bölgemden uzaklaştırıyorum" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
O dans figürleri birçok kullanıcı tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Yorumlara geçmeden önce isterseniz o videoyu bi' izleyelim👇
Gelin şimdi de kim neler demiş, beraber bakalım👇
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O değil de, ya hırsız etkilenirse? :/
Ülkenin havasina ne katiyorsalar yetkililerin bir once mudahale etmesi gerekli. Sacmalardan secmeler
Amirinde sana cilve yapar soyulursanız söylim:))