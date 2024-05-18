Yapay Zekanın Babası Olarak da Bilinen Geoffrey Hinton, Mesleklerin Tek Tek Yok Olabileceğini Söyledi
Yapay Zekanın Babası Olarak da Bilinen Geoffrey Hinton, Mesleklerin Tek Tek Yok Olabileceğini Söyledi
'Yapay zekanın babası' olarak kabul edilen Geoffrey Hinton, hükümetin yapay zekanın eşitsizlik üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için evrensel bir temel gelir oluşturması gerektiğini söylüyor.
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"Yapay zekanın babası" olarak kabul edilen Geoffrey Hinton, hükümetin yapay zekanın eşitsizlik üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için evrensel bir temel gelir oluşturması gerektiğini söylüyor.
Profesör Geoffrey Hinton BBC Newsnight'a verdiği demeçte, her vatandaşa sabit miktarda nakit para veren bir sosyal yardım reformuna ihtiyaç duyulacağını çünkü "yapay zekanın çok sayıda yaygın işi alması konusunda çok endişeli olduğunu" söyledi.
"Downing Street'teki insanlar bana danıştı ve ben de onlara evrensel temel gelirin iyi bir fikir olduğunu söyledim" dedi.
Geçen yıl yaşanan gelişmelerin, hükümetlerin yapay zekanın askeri kullanımını dizginleme konusunda isteksiz olduğunu gösterdiğini belirten Bakan, ürünleri hızlı bir şekilde geliştirme rekabetinin, teknoloji şirketlerinin "güvenlik için yeterince çaba sarf etmeme" riski anlamına geldiğini söylemişti.
Profesör Hinton, "tahminimce bundan beş ila 20 yıl sonra yüzde 50 olasılıkla yapay zekanın kontrolü ele geçirmeye çalışması sorunuyla yüzleşmek zorunda kalacağız" dedi.
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Yapay zekanın "evrimleşebileceğini", "kendisinden daha fazlasını yapma motivasyonunu elde edebileceğini" ve bağımsız olarak "kontrolü ele geçirmek gibi bir hedef geliştirebileceğini" de sözlerine ekledi.
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