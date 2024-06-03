Yakın Arkadaşının Eski Flörtüyle Birlikte Olmaya Başladığı İçin Vicdan Azabı Çeken Kadından İlginç Açıklamalar
Yakın Arkadaşının Eski Flörtüyle Birlikte Olmaya Başladığı İçin Vicdan Azabı Çeken Kadından İlginç Açıklamalar
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, bir sosyal medya platformunda en yakın arkadaşının eski erkek arkadaşıyla flört ettiğini dile getirdiği için infial yarattı. Kadının bu süre zarfında yaşadıkları ise akıllara durgunluk verecek cinsten.
Detaylar...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz günlerde bir kadın, bir sosyal medya platformunda en yakın arkadaşının eski erkek arkadaşıyla flört ettiğini dile getirdiği için infial yarattı.
Her ne kadar ne yapacağını bilmediğini dile getirse de bu süreçte değişik fikirlere ve yardıma ihtiyacı olduğunu dile getirdi.
“Yakın arkadaşım ve ben ikimiz de yalnızız. Birkaç yıldır da bu durum böyle. O aktif ve düzenli olarak birileriyle buluşuyor..."
"Şu anda biriyle görüşüyor, ancak bu tür şeyler genelde kısa ömürlü oluyor. İnsanları tanımak için kendini birileriyle çıkmaya adayan bir yaklaşım sergiliyor. Öte yandan ben bir erkekte özel bir şey görmediğim sürece nadiren buluşuyorum."
“Söz konusu adam ise sosyal çevremizin dışında yer alıyor. Yılın başında benim katılamadığım bir partide arkadaşım onunla yakınlaştı. Sonrasında bu adam, partiden kısa bir süre sonra işe gitmek için bir aylığına şehir dışına çıktı."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çalıştığı şirket yurt dışında iş kuruyordu. Arkadaşım ve o adam ile sık sık mesajlaşıyor ve telefonlaşıyorlardı. Döndüğünde buluşmak için planlar yapıyorlardı. Aralarında fiziksel bir şey yoktu. Ama pek çok kişisel şeyi paylaştılar ve benzer deneyimler üzerinden bağ kurdular.”
“Sonra bu adamla birkaç kez karşılaştım. Önceleri sadece kibar davranırdım, bir tanıdık olarak, sohbet etmek için zaman harcayacak kadar tanımıyordum onu. Ancak arkadaşımla olan durumdan bu yana, ikimizin de ortak noktası sadece arkadaşım olduğu için onunla arkadaşça davranıyorum. Geçenlerde aynı trende bir saat boyunca çeşitli konular hakkında sohbet ettik. Ona gerçekten ısındığımı hissettim."
"Gerçekten çok samimi bir insan, kendimi onun yanında çok güvende hissediyorum. İlk başlarda arkadaşımdan çekiniyordum ama şimdi umrumda değil..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın