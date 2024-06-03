Yakın Arkadaşının Eski Flörtüyle Birlikte Olmaya Başladığı İçin Vicdan Azabı Çeken Kadından İlginç Açıklamalar

Arkadaşının bu adamdan gerçekten hoşlandığını ve “işlerin nereye gidebileceğini görmek istediğini”, ancak o adamla “arkadaşlığı mahvetmek istemediğini” ve düzgün bir şekilde flört etmek için doğru kafa yapısında olduğundan emin olmadığını açıkladı. “Arkadaş” kaldıklarını, ancak Amy'nin “gerçekten yakınlaştıklarını” düşündüğü için “üzüldüğünü” açıkladı.