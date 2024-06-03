Vücudunun Neredeyse Tamamının Dövmeyle Kaplı Olduğunu Söyleyen Adam Yeni Açıklamasıyla Tepki Çekti
Vücudunun Neredeyse Tamamının Dövmeyle Kaplı Olduğunu Söyleyen Adam Yeni Açıklamasıyla Tepki Çekti
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda dövme yaptırmanın 'çok eğlenceli' olduğunu ve 'hiçbir şeyin onu durduramayacağını' dile getirdi.
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Dövme sektörünü yakından takip ediyorsanız Kanada'da yaşayan Remy'yi duymuş olma ihtimaliniz yüksek.
Kendisi, geçtiğimiz yılın sonlarında göz kapaklarına dövme yaptırarak gündeme gelmiş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.
Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi.
Paylaştığı videoda 'Dövmelerime 115 bin Euro'ya yakın para harcadım. Benim için çok eğlenceli ve kimse beni durduramaz.' dedi.
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İnsanların linçlerine rağmen kendisi, her gün daha da güçlendiğini ve dövme yaptırmaya devam edeceğini dile getiriyor.
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vücutta yer kalmayınca ne olacak?
Kaçak kat çıkar ona da imar affı gelir.
Herkesin aklında o soru! Tamamında mı? 🤣🤣