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Vücudunun Neredeyse Tamamının Dövmeyle Kaplı Olduğunu Söyleyen Adam Yeni Açıklamasıyla Tepki Çekti

Vücudunun Neredeyse Tamamının Dövmeyle Kaplı Olduğunu Söyleyen Adam Yeni Açıklamasıyla Tepki Çekti

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 13:37

Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda dövme yaptırmanın 'çok eğlenceli' olduğunu ve 'hiçbir şeyin onu durduramayacağını' dile getirdi.

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Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/weird-n...
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Dövme sektörünü yakından takip ediyorsanız Kanada'da yaşayan Remy'yi duymuş olma ihtimaliniz yüksek.

Dövme sektörünü yakından takip ediyorsanız Kanada'da yaşayan Remy'yi duymuş olma ihtimaliniz yüksek.

Kendisi, geçtiğimiz yılın sonlarında göz kapaklarına dövme yaptırarak gündeme gelmiş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Kendisi, geçtiğimiz yılın sonlarında göz kapaklarına dövme yaptırarak gündeme gelmiş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti.

Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi.

Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi.

Paylaştığı videoda 'Dövmelerime 115 bin Euro'ya yakın para harcadım. Benim için çok eğlenceli ve kimse beni durduramaz.' dedi.

Paylaştığı videoda 'Dövmelerime 115 bin Euro'ya yakın para harcadım. Benim için çok eğlenceli ve kimse beni durduramaz.' dedi.

"Dövme yaptırdıkça eğleniyorum. Acı verici ya da korkunç bir his değil, bitmesi için sabırsızlanmıyorum. Eğleniyorum, bu yüzden benim için biraz akşam yemeğine çıkmak veya arkadaşlarla sinemaya gitmek gibi bir şey. Eğlenirken, gerçekten bu şekilde düşünmüyorsunuz.”

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İnsanların linçlerine rağmen kendisi, her gün daha da güçlendiğini ve dövme yaptırmaya devam edeceğini dile getiriyor.

İnsanların linçlerine rağmen kendisi, her gün daha da güçlendiğini ve dövme yaptırmaya devam edeceğini dile getiriyor.

Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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s y

vücutta yer kalmayınca ne olacak?

Kzlt

Kaçak kat çıkar ona da imar affı gelir.

Esat Bora

Herkesin aklında o soru! Tamamında mı? 🤣🤣