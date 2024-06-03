Vücudunun Neredeyse Tamamının Dövmeyle Kaplı Olduğunu Söyleyen Adam Yeni Açıklamasıyla Tepki Çekti

Vücudunun yüzde 96'sının dövmeyle kaplı olduğunu söyleyen Remy, bu sefer de Instagram'da paylaştığı başka bir videoyla gündeme geldi. Videoda dövme yaptırmanın 'çok eğlenceli' olduğunu ve 'hiçbir şeyin onu durduramayacağını' dile getirdi.

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