Bir Twitter (X) Kullanıcısı, Yaşlı İnsanlar Hakkında Yaptığı İlginç Tespitle Kendisine Hak Verdirdi
Bir Twitter (X) Kullanıcısı, Yaşlı İnsanlar Hakkında Yaptığı İlginç Tespitle Kendisine Hak Verdirdi
Bir Twitter (X) kullanıcısı 'yaşlı insanlar' hakkında bazı tespitlerde bulundu. Yaşlı insanların derdi olmadığını söylercesine akışına göre yaşadığını söyleyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi!
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Sizler de takdir edersiniz ki her yaşın bir güzelliği var. Fakat yaş ilerledikçe de yaşam tarzı ve birçok eğilim de aynı şekilde değişiyor.
Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'yaşlı insanlar' hakkında bazı tespitlerde bulundu. Tespiti ise şu şekildeydi.👇
Yaşlı insanların akışına göre yaşadığını söyleyen Twitter kullanıcısına ise birbirinden farklı yorum geldi. Bir kısım bu durumu haklı bulurken bir kısım da 'abartı' buldu.
Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
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