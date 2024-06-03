Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Bir Twitter (X) Kullanıcısı, Yaşlı İnsanlar Hakkında Yaptığı İlginç Tespitle Kendisine Hak Verdirdi

Bir Twitter (X) Kullanıcısı, Yaşlı İnsanlar Hakkında Yaptığı İlginç Tespitle Kendisine Hak Verdirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
03.06.2024 - 12:37

Bir Twitter (X) kullanıcısı 'yaşlı insanlar' hakkında bazı tespitlerde bulundu. Yaşlı insanların derdi olmadığını söylercesine akışına göre yaşadığını söyleyen kullanıcıya yorumlar gecikmedi!

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Sizler de takdir edersiniz ki her yaşın bir güzelliği var. Fakat yaş ilerledikçe de yaşam tarzı ve birçok eğilim de aynı şekilde değişiyor.

Sizler de takdir edersiniz ki her yaşın bir güzelliği var. Fakat yaş ilerledikçe de yaşam tarzı ve birçok eğilim de aynı şekilde değişiyor.

Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'yaşlı insanlar' hakkında bazı tespitlerde bulundu. Tespiti ise şu şekildeydi.👇

Bir Twitter (X) kullanıcısı ise 'yaşlı insanlar' hakkında bazı tespitlerde bulundu. Tespiti ise şu şekildeydi.👇
twitter.com

Yaşlı insanların akışına göre yaşadığını söyleyen Twitter kullanıcısına ise birbirinden farklı yorum geldi. Bir kısım bu durumu haklı bulurken bir kısım da 'abartı' buldu.

Yaşlı insanların akışına göre yaşadığını söyleyen Twitter kullanıcısına ise birbirinden farklı yorum geldi. Bir kısım bu durumu haklı bulurken bir kısım da 'abartı' buldu.

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇

Gelin kim neler demiş, beraber bakalım👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın