Profesör Doktor Açıkladı: Yalnızlık, Felç, Demans ve Depresyon Gibi Hastalıklara Sebep Oluyor!
Profesör Doktor Açıkladı: Yalnızlık, Felç, Demans ve Depresyon Gibi Hastalıklara Sebep Oluyor!
Yalnızlığın gerçek anlamda fiziksel açıdan zararlı olduğunu biliyor muydunuz? CNN Türk'ün haberine göre yalnızlığın etkilerinin genellikle göz ardı edildiğini belirten uzmanlar, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı hatta aşırı kilolu olmaktan daha ölümcül olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Barış Erdoğan, Sabah'a verdiği demecinde yalnızlığı ve yalnızlığın etkilerini birçok açıdan inceledi.
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Kaynak: Sabah, CNN Türk
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Sosyologlara göre 'yalnızlık' kavramı dünyanın dört bir yanında hızla yayılıyor. Yani anlayacağınız insanlar yalnız yaşamaya eğilimli ve eğilimi sürdürmeye de devam ediyorlar.
Peki bu yalnızlığın gerçek anlamda fiziksel açıdan zararlı olduğunu biliyor muydunuz? CNN Türk'ün haberine göre yalnızlığın etkilerinin genellikle göz ardı edildiğini belirten uzmanlar, yalnızlığın günde 15 sigara içmek kadar zararlı hatta aşırı kilolu olmaktan daha ölümcül olduğuna dikkat çekiyor.
Sabah'a verdiği demeçte Prof. Dr. Erdoğan, "Genç profesyonellerden emekliye ayrılmış yaşlılara kadar farklı yaş grupları bu yaşam tarzını benimsemekte ya da mecbur kalmakta. Ayrıca, yalnız yaşayanlar arasında bekarlar, boşanmış veya dul bireyler gibi çeşitli medeni durumlar da görülüyor" dedi.
"Günümüzde bireyler kariyer odaklı yaşamları tercih ediyor. Geleneksel aile yapısının önemi her geçen gün azalırken kişisel özgürlükler öncelik kazanıyor. Erkekler aile sorumluluğunun tümünü sırtlanmak istemiyor. Kadınlar ise ekonomik bağımsızlıklarına kavuşmanın verdiği özgüvenle bu yaşam tarzını benimsemiyor. Ayrıca eğitim seviyesinin yükselişi bireyleri hem fikri hem de finansal olarak donatıyor. Daha yüksek eğitim seviyeleri genellikle daha yüksek gelire kavuşmaya imkan tanıyor. Bu da bireylerin kendi ayakları üzerinde durabilmesini sağlıyor. Ayrıca, eğitimli bireyler evlenme ve aile kurma baskısına karşı daha fazla direnç gösterme olanağına sahipler. Buna karşın hayatın nimetlerinden daha fazla faydalanmak istiyorlar. Bu da onları tüketim toplumunun ideal özneleri yapıyor."
Aslında pandemi döneminin de bu 'yalnızlık' etkisi üzerinde bazı etkileri var. Prof. Dr. Barış Erdoğan şöyle diyor:
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"Yalnızlığın etkileri genellikle göz ardı edilen ancak ciddi sağlık riskleri barındıran bir sorun. Araştırmalar, sosyal izolasyonun ve yalnızlığın, günde 15 sigara içmek kadar zararlı hatta bu alışkanlıktan daha ölümcül olabileceğini ortaya koyuyor. Yalnız yaşayanlar felç, demans ve depresyon gibi sağlık sorunlarıyla daha çok karşılaşıyor. Yalnızlık aşırı kilolu olmaktan daha ölümcül. Araştırmalar yalnız bireylerin zihinsel ve kronik hastalıklara daha fazla maruz kalma riskinde olduklarını gösteriyor."
Prof. Dr. Barış Erdoğan'ın Sabah'taki demecinde değindiği başka bir konu ise yapay zeka. Bu konu hakkında 'Gerçek insan ilişkilerinin yerini tutmaz diyor.'
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