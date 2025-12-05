Sevgili Balık, bugün Güneş'in ilk ışıklarıyla birlikte Merkür ve Jüpiter arasındaki uyumlu üçgen açı, iş ve ev hayatını dengede tutman için sana muhteşem bir destek sunuyor. İş hayatındaki düzenlemeleri yeniden ele almak, bir süredir ertelediğin işleri toparlamak ya da evinden yönettiğin bir projeyi sonuçlandırmak için bugün tam da aradığın gün olabilir. Konsantrasyonunun zirvede olduğunu hissedeceksin.

Gün ilerledikçe, belirsizlikler yerini kesin kararlara bırakacak. İş yerindeki görev dağılımı, ev düzenlemeleri, ekip değişiklikleri ya da planladığın bir konu üzerinde belirginleşen kararlar, sana huzur dolu bir büyüme fırsatı sunacak. Şimdi her şeyi düzene sokma zamanı!

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise sıcak ve güvende hissettiren bir enerji seni saracak. Partnerin bugün sana daha da yakınlaşabilir; yalnız olan Balık burçları içinse ev ortamında gerçekleşebilecek bir buluşma, tatlı bir tanışma fırsatı sunabilir. Merkür'den aldığın bu romantik enerjiyi kaçırma, kendini aşka bırak ve bu güzel günün tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…