Sevgili Balık, bugün Merkür'ün Oğlak burcunda seyahat ediyor. Bu da iş hayatında bir organizasyon dehası olmaya doğru eviriyor seni! Özellikle ekip çalışmalarında adeta Sherlock Holmes gibi bir analitik zekaya bürünüyorsun. Her bir detayı düşünüyor, olası sonuçları öngörüyor ve oyunu kafanda çoktan bitiriyorsun. Tabii bu durumda kimin hangi görevi yapması gerektiğini belirlemekte de gecikmiyor ve her şeyi net bir şekilde planlıyorsun.

Bu astrolojik etki, sosyal çevrenden gelen fırsatları inceleme konusunda da sana bir dedektif keskinliği kazandırıyor. Uzun vadeli planlar yapmak için bu fırsatları kullanabileceğin bir dönemdesin. Gözünü dört aç, çünkü her an bir keşif yapabilir ve taşları yerinden oynatıp yeni bir düzen kurabilirsin. Bu da seni maddi ve manevi başarıya götürür!

Gelelim aşka! Aşk hayatına gelince, duyguların bir nehir gibi sakin ve derin akıyor... Romantik bir dizi repliği gibi konuşmak yerine, daha gerçekçi ve ayakları yere basan bir iletişim dili benimsemeyi tercih ediyorsun. Partnerinle karşılıklı olarak beklentileri konuşmak, ilişkinizi daha da güçlendirebilir. Ama ona teslim olmaya çoktan hazırsın! Merkür'ün etkisi altında aşka teslim olmak üzeresin. Tam da bu noktada eğer bekarsan, her sıcaklık ve sevgi seni aldatabilir; dikkatli ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…